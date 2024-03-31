تعليق مثير من رئيس الطائي عقب الخسارة أمام النصر

أعرب تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي، عن غضبه الشديد بعد الخسارة التي مني بها فريقه أمام النصر، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

وقاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فريقه النصر لاكتساح ضيفه الطائي بنتيجة (5-1)، مساء السبت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وواصل الطائي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35، بعد تلقي فيرجل بطاقة حمراء، بداعي التدخل العنيف على الحارس دافيد أوسبينا.

وشوهد الضبعان عقب المباراة وهو يقف أمام غرفة الحكام للاعتراض على القرارات التي شهدتها المباراة.