كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي

نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

القرعة تؤجل ديربي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.
فريق التحرير
فريق التحرير

أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وفيما يلي نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:

مانشستر سيتي VS بيرنلي

مانشستر يونايتد VS فولهام

برايتون VS جريمسبي تاون

شيفيلد يونايتد VS بلاكبرن روفرز

وتقام المباريات في الفترة 17-19 مارس الحالي.

وليفربول هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في النهائي بضربات الترجيح، في حين أن آرسنال أكثر ناد تتويجا بلقب المسابقة برصيد 14 لقبا مقابل 12 لمانشستر يونايتد، و8 لكل من تشيلسي وليفربول وتوتنهام، و7 ألقاب لأستون فيلا، و6 ألقاب لكل من مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.

مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
برايتون
فولهام
كأس الاتحاد الإنجليزي
بيرنلي

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