رسمياً.. الأخضر الليبي يعلق نشاطه الرياضي (صورة)
أعلن نادي الأخضر الليبي، اليوم الاثنين، في بيان رسمي، تعليق نشاطه الرياضي حتى إشعار آخر.
ورفض نادي الأخضر خوض مباراة الهلال في الجولة التاسعة والأخيرة للمجموعة الثانية للدوري الليبي.
ونشر مسؤولو نادي الأخضر مقطع فيديو للتأكيد على عدم وجود أي تأمين داخل ملعب المباراة (شهداء بنينا) في مدينة بنغازي، بجانب تعرض البعثة لاعتداءات على بعض اللاعبين.
وأصدر الأخضر بيانًا رسميًا أكد خلاله أن بعثة فريقه تعرضت لهجوم سافر وتكسير للحافلات، وتهجم وضرب للاعبين، وتهديد لأرواح بعثة النادي الأخضر من قبل الجماهير الموجودة في محيط ملعب بنينا، أمام مرأى ومسمع من جهات الأمن التي لم تكن على قدر كبير من المسؤولية.
وأضاف البيان:" مثل هذه الأفعال القذرة، وغير المسؤولة، مدعاة للفتنة وحرب قذرة، هدفها عرقلة مسيرة النادي الأخضر؛ لأنه أصبح شوكة وحجر عثرة أمام الكثير من الأندية".
وواصل البيان:" لن يمر ما حدث مرور الكرام بعد تهديد أرواح البعثة، وإصابة عدد من اللاعبين أمام صمت الجهات الأمنية واتحاد الكرة".
وأعلن الأخضر تعليق نشاطه الرياضي وعدم خوض المباراة؛ خوفًا على أرواح اللاعبين المحليين والأجانب.
ويحتل فريق الأخضر المركز الثالث برصيد 29 نقطة، وهو نفس رصيد الهلال صاحب المركز الرابع.
ويتصارع الفريقان على المركز المؤهل للمشاركة في المرحلة النهائية للدوري الليبي.