رسمياً.. الأخضر الليبي يعلق نشاطه الرياضي (صورة)

وأصدر الأخضر بيانًا رسميًا أكد خلاله أن بعثة فريقه تعرضت لهجوم سافر وتكسير للحافلات، وتهجم وضرب للاعبين، وتهديد لأرواح بعثة النادي الأخضر من قبل الجماهير الموجودة في محيط ملعب بنينا، أمام مرأى ومسمع من جهات الأمن التي لم تكن على قدر كبير من المسؤولية.

وأضاف البيان:" مثل هذه الأفعال القذرة، وغير المسؤولة، مدعاة للفتنة وحرب قذرة، هدفها عرقلة مسيرة النادي الأخضر؛ لأنه أصبح شوكة وحجر عثرة أمام الكثير من الأندية".

وواصل البيان:" لن يمر ما حدث مرور الكرام بعد تهديد أرواح البعثة، وإصابة عدد من اللاعبين أمام صمت الجهات الأمنية واتحاد الكرة".

وأعلن الأخضر تعليق نشاطه الرياضي وعدم خوض المباراة؛ خوفًا على أرواح اللاعبين المحليين والأجانب.