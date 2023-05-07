الكرة ترغب بدخول المرمى.. بيلينغهام يسجل هدفًا عالميًا وغريبًا (فيديو)

وسحق بروسيا دورتموند ضيفه فولفسبورغ 6-صفر بفضل ثنائية لكل من كريم آديمي وجود بلينغهام ليواصل مطاردة بايرن ميونيخ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل 3 جولات من النهاية اليوم الأحد.

ومع بداية الشوط الثاني استلم بلينغهام الكرة من قبل منتصف الملعب وراوغ أكثر من مدافع، ثم سدد تصويبة صاروخية أبعدها كون كاستيلس حارس فولفسبورغ ثم تصطدم بالعارضة وتعود بشكل غريب لتهز الشباك.

كما اختتم بلينغهام أهداف دورتموند قبل 4 دقائق من النهاية.