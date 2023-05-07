الكرة ترغب بدخول المرمى.. بيلينغهام يسجل هدفًا عالميًا وغريبًا (فيديو)
أحرز جود بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند هدفًا عالميًا وغريبًا في نفس الوقت، خلال مواجهة فريقه أمام فولفسبورغ في الدوري الألماني.
وسحق بروسيا دورتموند ضيفه فولفسبورغ 6-صفر بفضل ثنائية لكل من كريم آديمي وجود بلينغهام ليواصل مطاردة بايرن ميونيخ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل 3 جولات من النهاية اليوم الأحد.
ومع بداية الشوط الثاني استلم بلينغهام الكرة من قبل منتصف الملعب وراوغ أكثر من مدافع، ثم سدد تصويبة صاروخية أبعدها كون كاستيلس حارس فولفسبورغ ثم تصطدم بالعارضة وتعود بشكل غريب لتهز الشباك.
كما اختتم بلينغهام أهداف دورتموند قبل 4 دقائق من النهاية.
واستعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بسرعة بفوزه الكبير على ضيفه فولفسبورغ 6-0، يوم الأحد، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في ختام المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
وعوض بروسيا دورتموند تعثره أمام مضيفه بوخوم 1-1 في المرحلة الماضية في مباراة حرم خلالها من ركلة جزاء صحيحة، ما كلفه التنازل عن الصدارة لصالح العملاق البافاري بايرن ميونخ.
ويملك دورتموند 64 نقطة متأخرًا بنقطة واحدة عن بايرن المتصدر والذي انتصر 2-1 على مضيفه فيردر بريمن، أمس السبت.
في المقابل، تجمّد رصيد فولفسبورغ عند 46 نقطة في المركز السابع بعدما مُني بخسارته التاسعة هذا الموسم والأول بعد فوزين متتاليين.