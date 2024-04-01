"كاذب ومنافق".. انتقادات قاسية من يوتيوبر لفينيسيوس جونيور

هاجم اليوتيوبر دالاس ريفيو، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد.

وقال دالاس، إن تصرف فينيسيوس "بدا حركة مبالغًا فيها نتيجة لعب دور الضحية في إسبانيا".

وبكى فينيسيوس بحرقة خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل مباراة منتخب بلاده الودية البرازيل ضد إسبانيا.

وبسؤاله أكثر من مرة عن المواقف العنصرية التي يتعرض لها في الملاعب، لم يحتمل فينيسيوس الموقف وانهمرت دموعه.

وقال مهاجم ريال مدريد إنه يريد أن يلعب كرة القدم فقط، وأبدى استياءه من عدم فرض عقوبات رادعة على المشجعين العنصريين.

وقال النجم البرازيلي: "إن عدم وجود عقوبة هو ما يحبطني أكثر، كل هؤلاء الناس يغادرون الملاعب دون أن ينالوا أي عقوبات وكأنهم لم يفعلوا شيئا".