الابتسامة لا تفارق مبابي في أول ظهور بعد رحيله إلى ريال مدريد (صور)

وظهر النجم الفرنسي بمستويات مميزة، وسجل الهدف الثالث للديوك في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، بينما افتتح التسجيل كولو مواني في الدقيقة 43 ثم أضاف جوناثان كلوس الهدف الثاني في الدقيقة 70.

ولكن الأمر الذي لفت الأنظار بشدة في مباراة فرنسا ولوكسمبورغ ليس مستوى مبابي ولكن الحالة الرائعة التي ظهر بها اللاعب ذهنيًا.

وبدت الابتسامة لا تفارق وجه مبابي في ظهوره الأول بعد إعلان رحيله إلى ريال مدريد وهو ما ظهر خلال أكثر من لقطة في المباراة.