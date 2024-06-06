الابتسامة لا تفارق مبابي في أول ظهور بعد رحيله إلى ريال مدريد (صور)
لفت أول ظهور للنجم الفرنسي كيليان مبابي بعد إعلان رحيله إلى ريال مدريد الإسباني انتباه المتابعين.
وأعلن ريال مدريد بشكل رسمي تعاقده مع مبابي لمدة 5 مواسم قادمة بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وشارك مبابي في صفوف منتخب فرنسا خلال مباراته الودية أمس الأربعاء أمام لوكسمبورغ والتي انتهت بفوز الديوك بنتيجة 3-0.
وظهر النجم الفرنسي بمستويات مميزة، وسجل الهدف الثالث للديوك في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، بينما افتتح التسجيل كولو مواني في الدقيقة 43 ثم أضاف جوناثان كلوس الهدف الثاني في الدقيقة 70.
ولكن الأمر الذي لفت الأنظار بشدة في مباراة فرنسا ولوكسمبورغ ليس مستوى مبابي ولكن الحالة الرائعة التي ظهر بها اللاعب ذهنيًا.
وبدت الابتسامة لا تفارق وجه مبابي في ظهوره الأول بعد إعلان رحيله إلى ريال مدريد وهو ما ظهر خلال أكثر من لقطة في المباراة.
واكتملت صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد بعد مفاوضات استغرقت سنوات طويلة أبدى خلالها الفريق الإسباني رغبته في ضم اللاعب الفرنسي.
وكتب مبابي عبر منصة إكس معبرًا عن سعادته بإعلان الصفقة بشكل رسمي، وقال إنه سعيد بتحقيق حلم طفولته واللعب لنادي أحلامه.