ميسي هو من جنى على نفسه.. ماذا لو انضم ليونيل إلى الهلال؟

ما هذا الفريق يا ميسي؟

لا يخفى على أحد أن إنتر ميامي وإن كان بطلًا لكأس الدوريات في أمريكا إلا أنه فريق متواضع للغاية، وقبل صفقة ميسي كان وضعه في جدول ترتيب الدوري سيئا بشكل واضح.

الفريق تحسن في وجود ميسي وبوسكيتس وألبا لكنه ليس التحسن المطلوب، بالأخص تحت قيادة مدرب مثل تاتا مارتينو، صحيح أن له رصيدا كبيرا سابقا، بالأخص بصعوده لنهائي كأس العالم، إلا أنه سيظل مشهورًا بفشله الذريع برفقة برشلونة في 2013-14.

لو لم يكن ميسي تحدث سابقًا ولو لم نكن نعرف عقليته لكنا شككنا في قراره باللعب لفريق مثل هذا دون أي تاريخ أو قدرات فنية كبيرة تستطيع المنافسة على الألقاب أو حتى اللعب أمام فريق منقوص من مجموعة كبيرة من لاعبيه.

لكن الأرجنتيني أوضح سابقًا أن لعائلته تأثيرًا كبيرًا على قراره، وأن لعبه لإنتر ميامي يأتي لأنه يحتاج إلى بعض الراحة بعد أن حقق كل شيء في كرة القدم.

ماذا لو انضم ميسي للهلال؟

في الصيف الماضي كان هناك ثلاثة خيارات لا رابع لها أمام ليونيل ميسي، أكثرها قوة وقتذاك كان عرض الهلال، بالأخص فيما يتعلق بالجانب المادي، وكان هناك أيضًا خيار العودة لبرشلونة وفكرة الانتقال إلى الولايات المتحدة واللعب لإنتر ميامي، التي أقرها ليونيل في النهاية.

لكن ماذا لو كان ميسي نحّى كل الظروف التي أثرت على قراره جانبًا وذهب إلى صفوف الهلال في الصيف الماضي؟

الهلال بالفعل هو الفريق الأفضل في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ لم يتعرض لأي هزيمة ويتصدر جدول الترتيب بأعلى عدد أهداف مسجلة وأقل عدد أهداف متلقاة.