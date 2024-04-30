أسقط المعيوف على طريقة ميسي وبواتنغ.. هدف ميشيل في الاتحاد (فيديو)
افتتح مهاجم الهلال التسجيل بهدف جميل بعد مراوغة رائعة لحارس الاتحاد
سجل البرازيلي ميشيل، مهاجم الهلال السعودي، هدفا ساحرا في مرمى الاتحاد، في المباراة التي تدور حاليا بين الفريقين لحساب نصف نهائي كأس الملك.
وفي الدقيقة 25 من المواجهة التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة، نجح البرازيلي ميشيل في وضع فريقه في المقدمة، بعدما تلقى تمريرة بينية دقيقة من مواطنه مالكوم، ليراوغ حارس الاتحاد عبدالله المعيوف بطريقة رائعة ويضع الكرة في الشباك.
وسقط حارس الاتحاد المعيوف بطريقة غريبة أمام المهاجم البرازيلي، شبهها البعض باللقطة الشهيرة التي كان بطلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عند سقوط مدافع بايرن ميونخ جيروم بواتينغ قبل هدف ميسي الشهير في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 بين برشلونة وبايرن.
ويواجه الهلال الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، بينما تجمع مباراة نصف النهائي الأخرى، غدا الأربعاء، النصر والخليج.