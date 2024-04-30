أسقط المعيوف على طريقة ميسي وبواتنغ.. هدف ميشيل في الاتحاد (فيديو)

سجل البرازيلي ميشيل، مهاجم الهلال السعودي، هدفا ساحرا في مرمى الاتحاد، في المباراة التي تدور حاليا بين الفريقين لحساب نصف نهائي كأس الملك.

وفي الدقيقة 25 من المواجهة التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة، نجح البرازيلي ميشيل في وضع فريقه في المقدمة، بعدما تلقى تمريرة بينية دقيقة من مواطنه مالكوم، ليراوغ حارس الاتحاد عبدالله المعيوف بطريقة رائعة ويضع الكرة في الشباك.