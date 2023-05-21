توقف مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب هتافات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور (فيديو)

والتقطت كاميرا المباراة فينسيوس وهو يعترض على تعرضه لهتافات عنصرية، وكان رافضًا لاستكمال اللقاء، ما تسبب في إيقاف المباراة لخمس دقاق كاملة.

وطالب فينسيوس من حكم اللقاء طرد أحد الجماهير بسبب الشتائم العنصرية التي تعرض لها، قبل أن يتدخل مدربه كارلو أنشيلوتي ويطلب منه الهدوء، والعودة إلى المباراة.