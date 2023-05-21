توقف مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب هتافات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور (فيديو)
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توقفت مباراة ريال مدريد وفالنسيا، التي تقام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بسبب هتافات عنصرية من جماهير أصحاب الأرض ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور.
والتقطت كاميرا المباراة فينسيوس وهو يعترض على تعرضه لهتافات عنصرية، وكان رافضًا لاستكمال اللقاء، ما تسبب في إيقاف المباراة لخمس دقاق كاملة.
وطالب فينسيوس من حكم اللقاء طرد أحد الجماهير بسبب الشتائم العنصرية التي تعرض لها، قبل أن يتدخل مدربه كارلو أنشيلوتي ويطلب منه الهدوء، والعودة إلى المباراة.
ويدخل ريال مدريد هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.