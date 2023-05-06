أوراوا يهزم الهلال ويتوج بطلًا لدوري أبطال آسيا (فيديو)

وكانت هذه ثالث مرة يتقابل فيها الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا.

وسبق أن تقابل الفريقان في 2017، وتعادلا 1/1 في الذهاب، وفاز أوراوا 1/0 في الإياب.

ثم تقابلا، في 2019، وفاز الهلال 1/0 ذهابًا ثم 2/0 إيابًا.

وأخيرًا في 2022 تعادلا في الذهاب 1/1 قبل فوز أوراوا في الإياب 1/0.