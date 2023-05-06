أوراوا يهزم الهلال ويتوج بطلًا لدوري أبطال آسيا (فيديو)
توج أوراوا ريد دياموندز بطلًا لدوري أبطال آسيا 2022 بعد فوزه 1/0 على الهلال السعودي في إياب نهائي المسابقة اليوم السبت.
وعلى استاد سايتاما 2002 سجل آندري كاريلو لاعب الهلال هدفًا بالخطأ في مرمى زميله عبدالله المعيوف في الدقيقة 49.
ونال أوراوا ريد دياموندز لقب دوري أبطال آسيا مستغلًا تعادله 1/1 مع الهلال في الذهاب لتنتهي النتيجة الإجمالية للذهاب والإياب على تقدم الفريق الياباني 2/1.
ورفع أوراوا ريد دياموندز رصيده إلى 3 ألقاب في دوري أبطال آسيا، متعادلًا مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، في حين أن الهلال أكثر فريق تتويجًا باللقب برصيد 4 ألقاب.
ونال أوراوا ريد دياموندز لقب دوري أبطال آسيا أعوام 2007 و2017 و2022.
وكانت هذه ثالث مرة يتقابل فيها الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا.
وسبق أن تقابل الفريقان في 2017، وتعادلا 1/1 في الذهاب، وفاز أوراوا 1/0 في الإياب.
ثم تقابلا، في 2019، وفاز الهلال 1/0 ذهابًا ثم 2/0 إيابًا.
وأخيرًا في 2022 تعادلا في الذهاب 1/1 قبل فوز أوراوا في الإياب 1/0.