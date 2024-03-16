العارضة تحرم غولر من هدف أسطوري.. ورد فعل مميز من فينيسيوس (فيديو)

حرمت العارضة التركي أردا غولر، نجم ريال مدريد، من تسجيل هدف خرافي بعد تصويبة من من قرب منتصف الملعب، خلال المباراة التي تجمع فريقه أمام أوساسونا.

وواجه ريال مدريد نظيره أوساسونا، في الجولة 29 من الدوري الإسباني على ملعب "إل سادار".

وخلال الدقيقة الأخيرة من اللقاء سدد غولر كرة قوية بيسراه مستغلا تقدم الحارس عن مرماه، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة.

وأبدى فينيسيوس جونيور اندهاشه خلال تواجده على دكة البدلاء من ضياع الفرصة.