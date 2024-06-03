سينر يهزم موتيه ويصعد لدور الثمانية في "رولان غاروس"

بعد بداية بطيئة انتفض الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني وتأهل لدور الثمانية في منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وحافظ على فرصته في الصعود لصدارة التصنيف العالمي بعد فوزه 2-6 و6-3 و6-2 و6-1 على الفرنسي كورنتين موتيه.

وفي البداية واجه سينر، البالغ 22 عامًا، وضعًا غير مريح في مواجهة الجمهور المحلي الذي كان يشجع مواطنه الذي تقدم 5-صفر بعد مرور 23 دقيقة قبل أن يقلص سينر الفارق وينجو من الإحراج رغم خسارة المجموعة.