رونالدو يدفع ثمن سوء اختيارات النصر

خسر النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام نظيره الهلال في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، بركلات الترجيح.

الخسارة جاءت بعد ثلاث بطاقات حمراء في المباراة، بواقع بطاقة للنصر وبطاقتين للهلال؛ ما جعل المباراة تبدو سهلة نسبيًا للعالمي في ظل النقص العددي للزعيم.

لكن جاءت رياح الهلال بما لا تشتهي سفن النصر ورونالدو؛ إذ قاد ياسين بونو فريقه للفوز بركلات الترجيح التي تصدى لركلتين منها وكان يمكنه التصدي لأكثر لولا سوء التوفيق.

معاناة رونالدو في المباراة كانت واضحة منذ اللحظة الأولى، وتجلت بالخسارة بتلك الطريقة، فالنجم البرتغالي كما لو كان يدفع ثمن سوء اختيارات النصر لعناصر الفريق.