ترتيب دوري أدنوك.. خسارة مؤلمة للشارقة أمام الجزيرة بثلاثية (فيديو)

بادر الشارقة بالتسجيل بعد مرور دقيقة واحدة و39 ثانية في أسرع هدف في المسابقة هذا الموسم بتسديدة أطلقها دغانيني تافاريس من داخل منطقة الجزاء.

وحافظ الشارقة على تقدمه حتى بداية الشوط الثاني الذي جاء مليئًا بالأحداث إذ حصل على مبخوت على ركلة جزاء بعد تدخل من الحسن صالح ونجح في التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 52.

وبعد 10 دقائق، سجل أشرف بن شرقي الهدف الثاني للجزيرة مستغلًا ارتداد تسديدة عمر علي من حارس المرمى ليسكنها الشباك.

ورغم أن الشارقة رفض الاستسلام إذ عاد في النتيجة بهدف سجله لوان بيريرا في الدقيقة 78 مستغلًا كرة لعبها باكو ألكاسير، فإن الجزيرة ضرب مجددًا في الدقيقة 84 عندما استغل خلفان مبارك كرة هيأها له مبخوت داخل منطقة الجزاء ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا.