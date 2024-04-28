إيقاف تشابي ألونسو
تلقى تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني، البطاقة الصفراء الرابعة هذا الموسم خلال المواجهة أمام شتوتغارت في البوندسليغا، أمس السبت، وسيغيب عن المباراة التالية لفريقه أمام آينتراخت فرانكفورت.
وتلقى ألونسو وسيباستيان هونيس مدرب شتوتغارت بطاقة صفراء بسبب المناقشة الحامية، التي جمعت بينهما في المنطقة الفنية خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.
وقال ألونسو: "لا أتفهم حقاً البطاقة الصفراء، كان هناك انفعال على مقاعد البدلاء، لكن لم يحدث شيء يذكر، كان هناك محادثات مع الحكم ومدرب الفريق الآخر، لكن بكل احترام، لكن علي أن أتقبل ذلك وأشاهد المباراة التالية من المدرجات".
وستكون هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مدرب ليفركوزن تشابي ألونسو للإيقاف خلال ولايته القصيرة مع ليفركوزن، لكنه علق مازحاً: "بصراحة، تعرضت مرة من قبل للإيقاف مع الفريق الرديف لريال سوسيداد".
وسجل باير ليفركوزن بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هدف التعادل في اللحظات الأخيرة عن طريق روبرت أندريخ ليعدل تأخره بهدفين ويتعادل 2-2 مع شتوتغارت، أمس السبت؛ ليعزز سجله الخالي من الهزائم إلى 46 مباراة في كل المسابقات.
وأحرز ليفركوزن الذي يدربه تشابي ألونسو، والذي سيواجه روما في قبل نهائي الدوري الأوروبي وتأهل أيضا إلى نهائي كأس ألمانيا، لقبه الأول على الإطلاق في الدوري.