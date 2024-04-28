إيقاف تشابي ألونسو

وتلقى ألونسو وسيباستيان هونيس مدرب شتوتغارت بطاقة صفراء بسبب المناقشة الحامية، التي جمعت بينهما في المنطقة الفنية خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وقال ألونسو: "لا أتفهم حقاً البطاقة الصفراء، كان هناك انفعال على مقاعد البدلاء، لكن لم يحدث شيء يذكر، كان هناك محادثات مع الحكم ومدرب الفريق الآخر، لكن بكل احترام، لكن علي أن أتقبل ذلك وأشاهد المباراة التالية من المدرجات".

وستكون هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مدرب ليفركوزن تشابي ألونسو للإيقاف خلال ولايته القصيرة مع ليفركوزن، لكنه علق مازحاً: "بصراحة، تعرضت مرة من قبل للإيقاف مع الفريق الرديف لريال سوسيداد".