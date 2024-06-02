UFC 302.. إسلام ماخشيف يسقط داستن بورييه ويحافظ على لقبه (فيديو)
احتفظ إسلام ماخشيف، بطل UFC للوزن الخفيف باللقب، بعد أن أخضع منافسه داستن بورييه في الجولة الخامسة من الحدث الرئيس لنزالات UFC 302، اليوم الأحد.
وبذلك، مدد ماخشيف سلسلة انتصاراته القياسية في UFC إلى 14 نزالًا، لينضم إلى أندرسون سيلفا وكامارو عثمان المقاتلين الوحيدين في تاريخ المنظمة كانا حققا هذا الإنجاز.
وهذه الخسارة هي الثالثة لبورييه في محاولاته ليصبح بطل UFC للوزن الخفيف بلا منازع، وفي مقابلة ما بعد النزال، أشار إلى أن الاعتزال قد يكون احتمالًا بالنسبة له.
وقال: "أعلم أنني أستطيع المنافسة مع أفضل الرجال في هذه اللعبة إذا كنت سأقاتل مرة أخرى، ولكن لماذا أقاتل؟ لمجرد القتال؟ لقد فعلت ذلك 50 مرة. لا أعلم. لدي طفلة صغيرة أحبها. يجب أن أرى. أعتقد أن هذا قد يكون نهاية الأمر بصدق".