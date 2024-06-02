UFC 302.. إسلام ماخشيف يسقط داستن بورييه ويحافظ على لقبه (فيديو)

احتفظ إسلام ماخشيف، بطل UFC للوزن الخفيف باللقب، بعد أن أخضع منافسه داستن بورييه في الجولة الخامسة من الحدث الرئيس لنزالات UFC 302، اليوم الأحد.

وبذلك، مدد ماخشيف سلسلة انتصاراته القياسية في UFC إلى 14 نزالًا، لينضم إلى أندرسون سيلفا وكامارو عثمان المقاتلين الوحيدين في تاريخ المنظمة كانا حققا هذا الإنجاز.