جيرونا يهز عرش برشلونة في الدوري الإسباني
منح نادي جيرونا، الفريق الحديث العهد بالدوري الإسباني الممتاز، ريال مدريد التتويج بلقب المسابقة للمرة 36 في تاريخه، وذلك عقب الفوز على برشلونة (4 ـ 2) في الجولة 34، لكنه حقق الكثير من المكاسب بعدما تأكد من خوض مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.
وحقق جيرونا فوزه الثاني خلال الموسم الحالي على برشلونة بعدما هزمه أيضا في الذهاب بالنتيجة ذاتها التي حققها يوم السبت (4 ـ 2) وهو ما يعني أنه سجل 8 أهداف في شباك الفريق الكتالوني بين الذهاب والإياب لينتزع منه مركز الوصافة حتى الآن.
وضمن جيرونا يوم السبت رسميا المشاركة في دوري أبطال اوروبا لموسم 2024 ـ 2025 للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعدما ابتعد عن أتلتيك بيلباو، صاحب المركز الخامس 13 نقطة كاملة، قبل 4 جولات من النهاية.
ووجه النادي الذي صعد للدوري الإسباني الممتاز آخر مرة، في موسم 2021 ـ 2022، عديد الضربات التي هزت عرش برشلونة، فبجانب الإطاحة به مرتين في الموسم الحالي، وانتزاع المركز الثاني منه في أعقاب الجولة 34، أصبح الفريق الكتالوني مهددا بعدم المشاركة في كأس السوبر الإسباني لهذا الموسم، والتنازل عن مقعده لجيرونا القادم من بعيد.
ويتأهل لمسابقة السوبر الإسباني 4 فرق وهما بطل الدوري ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه، فيما توفر هذه المسابقة عائدات مالية كبيرة.
ويدرب نادي جيرونا، الإسباني ميشيل سانشيز وهو من المدربين الذين يعتمدون طريقة الإستحواذ والتمريرات القصيرة (التيكي ـ تاكا) على منوال مواطنه بيب غوارديولا، المدرب التاريخي الذي صنع العديد من الإنجازات مع برشلونة.
وبدأ ميشيل، الذي يستلهم فلسفته التدريبية من نجاحات غوراديولا، مسيرته على رأس الجهاز الفني لجيرونا في صائفة 2021، وفي الموسم الاول حقق الصعود لدوري الدرجة الأولى قبل أن يقود فريقه إلى تحقيق نتائج باهرة جدا في المسابقة.
وقال ميشيل عقب الفوز على البارسا والتأهل لدوري الأبطال: "إنها سعادة كاملة، بعد مشروع دام ثلاث سنوات، فإن الوصول إلى دوري أبطال أوروبا مع فريق قادم من الدرجة الثانية هو شيء رائع وشيء للاستمتاع به".
وفي انتظار مبارياته الأربع الأخيرة في "الليغا" يطمح جيرونا إلى إنهاء السباق في المركز الثاني المؤهل للسوبر الإسباني وذلك بعد أن ضمن خوض أمجد الكؤوس الأوروبية في الموسم القادم.