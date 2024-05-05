جيرونا يهز عرش برشلونة في الدوري الإسباني

منح نادي جيرونا، الفريق الحديث العهد بالدوري الإسباني الممتاز، ريال مدريد التتويج بلقب المسابقة للمرة 36 في تاريخه، وذلك عقب الفوز على برشلونة (4 ـ 2) في الجولة 34، لكنه حقق الكثير من المكاسب بعدما تأكد من خوض مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وحقق جيرونا فوزه الثاني خلال الموسم الحالي على برشلونة بعدما هزمه أيضا في الذهاب بالنتيجة ذاتها التي حققها يوم السبت (4 ـ 2) وهو ما يعني أنه سجل 8 أهداف في شباك الفريق الكتالوني بين الذهاب والإياب لينتزع منه مركز الوصافة حتى الآن.