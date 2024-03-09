مهاجم بايرن ميونخ يسجل أروع أهداف الموسم (فيديو)

سجل سيرج غنابري هدفا رائعا لفريقه بايرن ميونخ في شباك نظيره ماينز، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الدوري الألماني.

واستعاد بايرن ميونخ توازنه في بطولة الدوري الألماني بعدما حقق فوزًا كبيرًا، بنتيجة "8-1" ضد خصمه ماينز.

مهاجم بايرن ميونخ، الذي عانى من الإصابات هذا الموسم وشارك في 400 دقيقة فقط في جميع المسابقات، افتتح سجله التهديفي في الدوري الألماني، بهدف رائع.

وجاء هدف غنابري في الدقيقة 66 بتصويبة بكعب القدم من الوضع طائرا لتصبح النتيجة 6-1.

ورشح العديد من المتابعين الهدف ليدخل ضمن ترشيحات جائزة "بوشكاش"، التي تمنحها "فيفا" لأفضل هدف في العام.