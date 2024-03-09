مهاجم بايرن ميونخ يسجل أروع أهداف الموسم (فيديو)
سجل سيرج غنابري هدفا رائعا لفريقه بايرن ميونخ في شباك نظيره ماينز، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الدوري الألماني.
واستعاد بايرن ميونخ توازنه في بطولة الدوري الألماني بعدما حقق فوزًا كبيرًا، بنتيجة "8-1" ضد خصمه ماينز.
مهاجم بايرن ميونخ، الذي عانى من الإصابات هذا الموسم وشارك في 400 دقيقة فقط في جميع المسابقات، افتتح سجله التهديفي في الدوري الألماني، بهدف رائع.
وجاء هدف غنابري في الدقيقة 66 بتصويبة بكعب القدم من الوضع طائرا لتصبح النتيجة 6-1.
ورشح العديد من المتابعين الهدف ليدخل ضمن ترشيحات جائزة "بوشكاش"، التي تمنحها "فيفا" لأفضل هدف في العام.
وافتتح كين أهداف المباراة في الدقيقة 13.
وأضاف بايرن الهدف الثاني بعدها بسبع دقائق عن طريق ليون جوريتسكا الذي تابع تسديدة كين المرتدة من إطار المرمى.
وقلص ماينز الفارق من ركلة حرة سجلها ناديم أميري وحاول بعدها الفريق الزائر إدراك التعادل قبل أن يسجل كين مجددا ليعيد التقدم بفارق هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفرض صاحب الأرض هيمنته على ماينز بعد الاستراحة حين سجل توماس مولر بعد هجمة سريعة ليجعل النتيجة 4-1 في الدقيقة 47.
ومع حالة الفوضى الكاملة في دفاع ماينز، واصل بايرن الضغط وسجل جمال موسيالا من تسديدة خدعت الحارس قبل أن يضيف البديل غنابري هدفه.
وأكمل كين ثلاثيته بعدما تابع كرة مرتدة على القائم البعيد ليسدد من مدى قريب واختتم جوريتسكا أهداف بايرن بضربة رأس في الوقت بدل الضائع للمباراة.
ويملك بايرن الآن 57 نقطة في المركز الثاني فيما يستضيف ليفركوزن منافسه فولفسبورغ، غدا الأحد.