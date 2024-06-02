فينيسيوس جونيور يحطم رقم ميسي بعد 13 عامًا (فيديو)

حطم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، رقمًا قياسيًا مسجلًا باسم الأسطورة ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بعد تغلبه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 في اللقاء النهائي الذي أقيم على ملعب (ويمبلي).

وسجل فينيسيوس الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 83 بعدما تقدم داني كارفخال في الدقيقة 73.