فينيسيوس جونيور يحطم رقم ميسي بعد 13 عامًا (فيديو)
حطم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، رقمًا قياسيًا مسجلًا باسم الأسطورة ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا.
وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بعد تغلبه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 في اللقاء النهائي الذي أقيم على ملعب (ويمبلي).
وسجل فينيسيوس الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 83 بعدما تقدم داني كارفخال في الدقيقة 73.
وكشفت شبكة (أوبتا) العالمية عن رقم قياسي حققه جونيور بهز شباك دورتموند في نهائي دوري الأبطال.
وأصبح فينيسيوس جونيور أصغر لاعب في تاريخ البطولة يسجل في المباراة النهائية لدوري الأبطال مرتين.
وأحرز اللاعب البرازيلي في مرمى ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022.
وسجل جونيور هدفه الثاني في نهائي دوري الأبطال وعمره 23 عامًا و325 يومًا ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل في نهائي دوري الأبطال مرتين.
اللافت أن هذا الإنجاز كان محتفظًا به ليونيل ميسي الذي لعب في دوري الأبطال بقميص فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وسجل ميسي بقميص برشلونة في مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي في نسخة دوري الأبطال عام 2009 ثم هز شباك نفس الفريق مجددًا في نهائي نسخة 2011.
وأحرز ميسي هدف برشلونة في مرمى مانشستر يونايتد بنهائي نسخة 2011 وعمره 23 عامًا و338 يومًا.