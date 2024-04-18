أول تعليق من بايرن ميونخ حول مواجهة ريال مدريد

وسيلتقي النادي الملكي في نصف النهائي مع فريق بايرن ميونخ الألماني الذي واصل تكريس عقدته لفريق آرسنال الإنجليزي، بعدما صعد على حسابه للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب بايرن 1 / صفر على ضيفه آرسنال، أمس الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية، مستفيدا من تعادله 2 / 2 في مباراة الذهاب، التي جرت بين الفريقين في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما في العاصمة البريطانية لندن.

وارتدى جوشوا كيميش ثوب الإجادة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (أليانز أرينا)، عقب تسجيله هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 63 بضربة رأس رائعة، ليواصل الفريق البافاري حلمه نحو التتويج باللقب القاري للمرة السابعة في تاريخه. وتعد هذه المرة الرابعة التي يجتاز فيها بايرن عقبة آرسنال في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال والمواجهة الثالثة على التوالي.

كما تعتبر هذه المرة الـ21 التي يتواجد فيها بايرن في الدور قبل النهائي للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، علما بأنه ابتعد عنها في المواسم الثلاثة الأخيرة. وكان آخر ظهور لبايرن في الدور نصف النهائي، حينما توج باللقب للمرة السادسة والأخيرة موسم 2019/ 2020.

ويحل فريق ريال مدريد، ضيفًا على بايرن ميونخ في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا"، يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجاري.

ويستضيف ملعب سانتياغو برنابيو، موقعة الإياب، يوم 7 مايو المقبل.