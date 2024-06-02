مؤشر جديد على اقتراب نجم الدوري الفرنسي من ريال مدريد (صورة)
وضع ليني يورو، قلب دفاع ليل الفرنسي، البالغ من العمر 18 عامًا، مؤشرًا جديدًا يدل على اقترابه من الانضمام لنادي ريال مدريد، في الموسم المقبل.
ويُعد ليني يورو من اللاعبين الذين يتمتعون بموهبة مذهلة، إذ يبلغ طوله 190 سنتيمترًا، ويتمتع بأسلوب رائع في التحكم بالكرة، ويمتلك قدرة على تحديد الوقت المثالي للتدخل، وتسعى عدة أندية أوروبية كبرى لضمه، ولكن اللاعب يبدو أنه يميل لاختيار ريال مدريد.
وشارك اللاعب الفرنسي، الذي ينتهي عقده مع نادي ليل، صورة من مدرجات ستاد ويمبلي عبر حسابه على "إنستغرام" خلال حضوره لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، مساء السبت.
كما قام اليوم بوضع علامة إعجاب على صورة تحتفل بإنجاز ريال مدريد وفوزه بالبطولة للمرة الـ15 في تاريخه.
وينتهي عقد "يورو" مع ليل في يونيو 2025، وهو ما سيحفّز إدارة ناديه على بيعه، حتى لا يرحل اللاعب في صفقة انتقال حر، كما إن ريال مدريد سينتظر نهاية الموسم لحسم آخر مفاوضاته مع مدافعه ناتشو الذي أعلن مغادرته مع نهاية مباراة اليوم بين الريال ودورتموند.
وخاض المدافع الشاب ليني يورو خلال الموسم الحالي 44 مباراة في كل المسابقات، من بينها 32 مباراة في الدوري الفرنسي وسجل هدفين.
وكانت بعض التقارير أكدت في وقت سابق، أن نادي ليل يُريد 100 مليون يورو للتخلي عن خدمات ليني يورو، ولكن النادي الإسباني يُريد دفع 40 مليون يورو فقط.