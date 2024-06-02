مؤشر جديد على اقتراب نجم الدوري الفرنسي من ريال مدريد (صورة)

وضع ليني يورو، قلب دفاع ليل الفرنسي، البالغ من العمر 18 عامًا، مؤشرًا جديدًا يدل على اقترابه من الانضمام لنادي ريال مدريد، في الموسم المقبل.

ويُعد ليني يورو من اللاعبين الذين يتمتعون بموهبة مذهلة، إذ يبلغ طوله 190 سنتيمترًا، ويتمتع بأسلوب رائع في التحكم بالكرة، ويمتلك قدرة على تحديد الوقت المثالي للتدخل، وتسعى عدة أندية أوروبية كبرى لضمه، ولكن اللاعب يبدو أنه يميل لاختيار ريال مدريد.

وشارك اللاعب الفرنسي، الذي ينتهي عقده مع نادي ليل، صورة من مدرجات ستاد ويمبلي عبر حسابه على "إنستغرام" خلال حضوره لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، مساء السبت.