مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية للمنتخبات العربية

تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات بطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس الأمم الآسيوية حيث تخوض المنتخبات مباريات دور المجموعات أملًا في التأهل للأدوار الإقصائية.

ويلعب يوفنتوس الإيطالي مباراة هامة في الدوري المحلي مع فريق ساسولو العنيد.

وتنشر "إرم نيوز" جدول أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، إذ تخوض المنتخبات العربية مواجهات هامة على الصعيدين الآسيوي والعربي.

وتُنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية على قنوات بي ان سبورتس، فيما تُنقل بطولة كأس آسيا على قنوات بي ان سبورتس والكأس وأبوظبي الرياضية وssc.