فيديو يظهر رفض بعض لاعبي ريال مدريد تسديد ركلات الترجيح (شاهد)
أظهر مقطع فيديو رفض عدد من لاعبي ريال مدريد تسديد ضربات الترجيح أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.
وتعادلا الفريقان 3/3 ذهابًا على ملعب سانتياغو برنابيو، وإيابًا 1/1 على ملعب الاتحاد ليحتكما إلى ضربات الترجيح.
ونجح ريال مدريد في التأهل إلى نصف النهائي بالفوز بضربات الترجيح 4/3 ليضرب موعدًا مع بايرن ميونخ الذي أطاح بآرسنال.
وأعد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ومساعده نجله دافيد قائمة مسددي ضربات الترجيح، لكن مقطع فيديو يظهر رفض البرازيلي إيدير ميليتاو وفيدي فالفيردي المشاركة في التسديد.
وكانت صحيفة "أس" قد ذكرت أن ميليتاو رفض التسديد؛ لأن حارس مانشستر سيتي هو مواطنه إيدرسون زميله في منتخب البرازيل وكان ميليتاو يخشى أن يكون إيدرسون يحفظ تحركاته.
في حين رفض الأوروغواياني التسديد؛ لأنه مرهق وخشي من إضاعة التسديدة.
وسدد لريال مدريد لوكا مودريتش وجود بيلينغهام ولوكاس فاسكيز وناتشو وأنطونيو روديغر، وأضاع الأول، لكن التأهل كان من نصيب ريال مدريد بعد إضاعة برناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش من مانشستر سيتي.
وتواجه ريال مدريد ومانشستر سيتي للموسم الثالث على التوالي، حيث تأهل ريال مدريد للنهائي على حساب النادي الإنجليزي موسم 2021/2022.
والموسم الماضي، تأهل مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد في نصف النهائي أيضا، قبل أن يتأهل ريال مدريد لنصف النهائي على مانشستر سيتي الموسم الحالي.
وسيلعب ريال مدريد مع بايرن ميونخ يوم 30 أبريل على ملعب أليانز أرينا، ويوم 8 مايو على ملعب سانتياغو برنابيو.
وستكون هذه أول مواجهة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ منذ مواجهتهما في نصف نهائي 2017/2018.
والمتأهل من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ سيلعب في النهائي مع المتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند يوم 1 يونيو على ملعب ويمبلي في لندن.