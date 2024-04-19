فيديو يظهر رفض بعض لاعبي ريال مدريد تسديد ركلات الترجيح (شاهد)

أظهر مقطع فيديو رفض عدد من لاعبي ريال مدريد تسديد ضربات الترجيح أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

وتعادلا الفريقان 3/3 ذهابًا على ملعب سانتياغو برنابيو، وإيابًا 1/1 على ملعب الاتحاد ليحتكما إلى ضربات الترجيح.

ونجح ريال مدريد في التأهل إلى نصف النهائي بالفوز بضربات الترجيح 4/3 ليضرب موعدًا مع بايرن ميونخ الذي أطاح بآرسنال.

وأعد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ومساعده نجله دافيد قائمة مسددي ضربات الترجيح، لكن مقطع فيديو يظهر رفض البرازيلي إيدير ميليتاو وفيدي فالفيردي المشاركة في التسديد.

وكانت صحيفة "أس" قد ذكرت أن ميليتاو رفض التسديد؛ لأن حارس مانشستر سيتي هو مواطنه إيدرسون زميله في منتخب البرازيل وكان ميليتاو يخشى أن يكون إيدرسون يحفظ تحركاته.

في حين رفض الأوروغواياني التسديد؛ لأنه مرهق وخشي من إضاعة التسديدة.