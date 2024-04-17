تقام اليوم الأربعاء الدفعة الثانية والأخيرة من مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي يتصدرها لقاء مانشستر سيتي وريال مدريد، فضلا عن مواجهة بايرن ميونخ وأرسنال.

كما تقام مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا ومواجهات اخرى.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي ـ ريال مدريد: الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports HD 1.

بايرن ميونخ ـ أرسنال: الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports HD 2.

دوري أبطال آسيا:

العين ـ الهلال السعودي: الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة،، على قناتي beIN Sports AFC HD، وSSC1 HD.

الدوري الإماراتي للمحترفين:

بني ياس ـ الشارقة: الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة أبو ظبي الرياضية.

النصر ـ شباب الأهلي: الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة أبو ظبي الرياضية.