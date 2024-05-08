صالح جمعة يعلق على قرار إيقافه 6 أشهر من اتحاد الكرة العراقي (فيديو)
أبدى صالح جمعة، نجم فريق الكرخ العراقي، اندهاشه الشديد من قرار إيقافه 6 أشهر الذي صدر، يوم الثلاثاء، من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم.
وأعلن الاتحاد العراقي عن إيقاف صالح جمعة 6 أشهر مع تغريمه 25 مليون دينار عراقي، بسبب ما بدر منه تجاه الحكم أحمد كاظم في مباراة فريقه الكرخ أمام النجف على ملعب الأخير، التي شهدت تلفظ اللاعب وارتكاب أفعال مهينة تجاه الحكم، وفقاً لبيان اللجنة.
وقال صالح جمعة في تصريحات تلفزيونية: "إعارتي مع الكرخ يتبقى لها شهران وتنتهي، ولكن لو لاعب صدر ضده عقوبة بالإيقاف لمدة 6 أشهر، سيتخيل بعضهم أنها عقوبة تناول منشطات ولكن هذا لم يحدث وأنا مندهش، فهي مباراة عادية بـ3 نقاط في الجدول ولن تغير موقفنا".
وأضاف: "كل ما حدث، أنها كانت مباراة في الجولة الـ25 بالدوري، خسرنا اللقاء 3-2، كان لنا ركلة جزاء في آخر ثانية ولم تُحتسب، حدثت مشكلة مع الحكم كما يحدث في أي مباراة، حدث نقاش بيني وبين حكم الراية على بعد 10 ياردات، لم يحدث أنني تجاوزت، كل ما حدث هو سوء تفاهم لأن اللهجة مختلفة".
وتابع: "لم يحدث أي إيذاء جسدي أو لفظي، كل من في النادي بالإدارة واللاعبين في حالة صدمة بعد القرار الذي صدر ضدي، وزملائي أبدوا استغرابهم بشدة من القرار".
وأشار: "والله العظيم لم يحدث أنني بصقت على الحكم أو تجاوزت في حقه، الإدارة ستستأنف على القرار والأمر سينتهي، إن شاء الله بنسبة 95% الاستئناف سيتم قبوله وستزال عقوبة الإيقاف وتبقى الغرامة فقط".
وأوضح: "الكرخ العراقي فريق جيد ويخططون للمنافسة على لقب الدوري في الموسم المقبل، والناس ترحب بتواجدي ويعلمون أنني أركز وأجتهد مع الفريق".
وأتم: "لم يتواصل معي أحد من الجهاز الفني لمنتخب مصر، وأنا طموحي أن أنضم للمنتخب لأنني أجتهد مع فريقي".
وكان صالح جمعة قد انضم لصفوف الكرخ العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف الإسماعيلي.