صالح جمعة يعلق على قرار إيقافه 6 أشهر من اتحاد الكرة العراقي (فيديو)

وقال صالح جمعة في تصريحات تلفزيونية: "إعارتي مع الكرخ يتبقى لها شهران وتنتهي، ولكن لو لاعب صدر ضده عقوبة بالإيقاف لمدة 6 أشهر، سيتخيل بعضهم أنها عقوبة تناول منشطات ولكن هذا لم يحدث وأنا مندهش، فهي مباراة عادية بـ3 نقاط في الجدول ولن تغير موقفنا".

وأضاف: "كل ما حدث، أنها كانت مباراة في الجولة الـ25 بالدوري، خسرنا اللقاء 3-2، كان لنا ركلة جزاء في آخر ثانية ولم تُحتسب، حدثت مشكلة مع الحكم كما يحدث في أي مباراة، حدث نقاش بيني وبين حكم الراية على بعد 10 ياردات، لم يحدث أنني تجاوزت، كل ما حدث هو سوء تفاهم لأن اللهجة مختلفة".

وتابع: "لم يحدث أي إيذاء جسدي أو لفظي، كل من في النادي بالإدارة واللاعبين في حالة صدمة بعد القرار الذي صدر ضدي، وزملائي أبدوا استغرابهم بشدة من القرار".