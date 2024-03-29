مدرب الترجي التونسي يوجه رسالة لجماهير ناديه قبل مواجهة أسيك الإيفواري

شدد مدرّب الترجي التونسي ميغيل كاردوزو على جاهزية فريقه لمواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام أسيك أبيدجان الإيفواري، السبت 30 مارس 2024 على ملعب رادس.

وقال كاردوزو، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، إن "الترجي سيكون أمام ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب على ملعب رادس قبل لقاء العودة في أبيدجان، حتى يؤمّن نسبة كبيرة من حظوظ التأهل للدور قبل النهائي".

ووجه مدرب الترجي التونسي رسالة لجماهير ناديه مطالبا إياهم بالتشجيع المتواصل ودعم اللاعبين طيلة فترات المباراة، كما نوه بدورهم في المباريات السابقة التي نجح فيها الترجي في الخروج بنتيجة إيجابية بفضل دور المشجعين في دفع اللاعبين إلى تقديم أفضل ما لديهم، ومنحهم الثقة لكسب المباريات.

وأضاف المدرب البرتغالي: "لا يمكن الحديث عن التأهل بعد مباراة الذهاب لأن المواجهة ستلعب على شوطين، الأول هنا في تونس والثاني سيكون في كوت ديفوار وسيكون حاسما وصعبا"، مؤكدا أن حظوظ التأهل متساوية بين الفريقين، بحسب قوله.

وتسلم البرتغالي ميغيل كاردوزو مقاليد تدريب الترجي في أواخر يناير الماضي، وقاده إلى التأهل لربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بجانب تصدر ترتيب مجموعة المراهنة على لقب الدوري التونسي الممتاز بعيدا 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ويواجه الترجي التونسي، السبت، أسيك أبيدجان الإيفواري في معقله ملعب رادس الأولمبي في ذهاب ربع النهائي، على أن يلتقي الفريقان إيابا في إبديجان في السادس من أبريل المقبل.