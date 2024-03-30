أنشيلوتي يرد على تصريحات تشيلافيرت ضد فينيسيوس جونيور

جدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الجدل حول الإساءات العنصرية التي يتعرض لها لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور باستمرار في ملاعب الدوري الإسباني الممتاز، وذلك بعدما أدلى بموقفه بخصوص الاتهامات التي وجهها الحارس السابق لمنتخب باراغواي، خوزيه لويس شيلافيرت ضد جونيور متهما إياه بافتعال البكاء للتظاهر بأنه ضحية للعنصرية.

وعشية المباراة التي تجمع ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الليغا، عاد أنشيلوتي للحديث عن اتهامات تشيلافيرت، قائلا: "ليس من المنطقي التعليق على ما يقوله، لسنا مطالبين بأن تأخذ في الاعتبار الكثير من الكلام الذي يتم ترديده".

وكان تشيلافيرت، وجه انتقادات حادة للبرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد انهياره باكيا خلال مؤتمر صحفي قبل ملاقاة إسبانيا.

وعلق الحارس السابق لمنتخب باراغواي على بكاء فينيسيوس، عبر منشور بحسابه على منصة "إكس" بالقول: "أول من يهين ويهاجم المنافسين هو، لا تدعوه يكون مختلفا، كرة القدم للرجال".

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة أتلتيك بيلباو، تحدث مدرب ريال مدريد عن تعافي عدد من لاعبيه بعد مباريات التوقف الدولي، وقال: "تعافى اللاعبون الدوليون بشكل جيد، حيث واجهنا مشكلة صغيرة مع كامافينجا، لكنه تدرب اليوم بشكل طبيعي".

وتابع: "إدير ميليتاو سيعود غدا وهذا هو الخبر الأهم، إنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، لكنه بخير.. هذه أخبار جيدة جدًّا بالنسبة لنا، قد أمنحه دقائق للمشاركة أمام بيلباو ولدينا وقت لتحسين حالته أكثر، إن ركبته بخير، ويحتاج فقط إلى اللعب، لم نكن محظوظين بإصابة كورتوا، لكنه سيعود أيضا قريبًا".

وأردف: "ربما لا يلعب ميليتاو أمام مانشستر سيتي.. وربما يلعب، لكن ميليتاو مهم للغاية. إنه يساعدنا في أشياء كثيرة".