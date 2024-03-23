كارولينا بليسكوفا تتدرب بقميص ميسي (صور)

ظهرت لاعبة التنس التشيكية كارولينا بليسكوفا وهي تتدرب مرتدية قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي.

وتستعد كارولينا بليسكوفا، البالغة من العمر 32 عاما، للمشاركة في بطولة ميامي، أمريكا للتنس 2024.

وانتشرت صورة لبليسكوفا، المصنفة الأولى عالميًا سابقا، بقميص إنتر ميامي يحمل اسم ليونيل ميسي ورقمه، قبل ظهورها للمرة الأولى في البطولة.

وقبل أيام، ودّعت كارولينا بليسكوفا من الدور الأول في بطولة إنديان ويلز بالخسارة أمام أنا بلينكوفا 1/2 بواقع 6/1 و2/6 و6/4.

يشار إلى أن ميسي يتعافى حاليا من إصابة تعرض لها مع إنتر ميامي.

وعانى ميسي، البالغ من العمر 36 عاما، من إصابة طفيفة في أوتار الركبة اليمنى، في مباراة إنتر ميامي وناشفيل في كأس أبطال الكونكاكاف.

وأكد تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي أن ميسي يتعافى بشكل جيد.

وسجل ميسي خمسة أهداف وصنع هدفين، في خمس مباريات مع إنتر ميامي الموسم الحالي.