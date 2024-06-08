شيانتيك "ملكة رولان غاروس" تتوّج باللقب للعام الثالث على التوالي

ولم تجد البولندية المصنفة الأولى على العالم صعوبات تذكر في المباراة التي استغرقت اقل من 70 دقيقة، رغم أن منافستها الطموحة باوليني تقدمت في المجموعة الأولى (2 ـ 1) بعد أن كسرت إرسال شيانتيك في الشوط الثالث.

وعادت النجمة البولندية لتحسم كل الأشواط الموالية وتحسم المجموعة الأولى لصالحها (6 ـ 2)، قبل أن تتقدم مجددا في المجموعة الثانية بسهولة (6 ـ1) وتحرز اللقب في مباراة دامت ساعة و8 دقائق.