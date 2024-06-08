شيانتيك "ملكة رولان غاروس" تتوّج باللقب للعام الثالث على التوالي
أحرزت البولندية إيغا شيانتيك لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-1 على الإيطالية جاسمين باوليني في المباراة النهائية للبطولة اليوم السبت.
وفازت شيانتيك بلقب رولان غاروس للمرة الرابعة في تاريخها والثالثة على التوالي بعد أعوام 2020 و2022 و2023، وخامس ألقابها في البطولات الأربع الكبرى بعد فوزها بلقب أمريكا المفتوحة في 2020.
ولم تجد البولندية المصنفة الأولى على العالم صعوبات تذكر في المباراة التي استغرقت اقل من 70 دقيقة، رغم أن منافستها الطموحة باوليني تقدمت في المجموعة الأولى (2 ـ 1) بعد أن كسرت إرسال شيانتيك في الشوط الثالث.
وعادت النجمة البولندية لتحسم كل الأشواط الموالية وتحسم المجموعة الأولى لصالحها (6 ـ 2)، قبل أن تتقدم مجددا في المجموعة الثانية بسهولة (6 ـ1) وتحرز اللقب في مباراة دامت ساعة و8 دقائق.
وأصبحت شيانتيك ثالث لاعبة تفوز بلقب رولان غاروس ثلاث مرات على التوالي من بداية عهد الاحتراف في 1968، بعد البلجيكية جوستين هينان (2005-2007) والأمريكية مونيكا سيليس (1990-1992).
كما حققت اللاعبة البولندية البالغة من العمر 23 عاما، 21 انتصارا متتاليا لتتجاوز الألمانية ستيفي غراف التي كانت حققت 20 انتصارا متتاليا في البطولة المصنفة ثاني البطولات الأربع الكبرى.