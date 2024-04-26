"سأكون رجلًا ثريًّا".. تعليق مثير من كلوب حول محمد صلاح
أدلى الألماني يورغن كلوب بتصريح مثير عن لاعبيه محمد صلاح وداروين نونيز.
ويغيب الثنائي عن التسجيل؛ ما أثر على نتائج ليفربول في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.
وسئل كلوب عن مستويات صلاح ونونيز وقال: "هذا أصعب شيء، ألا يسجل المهاجمون، عليهم أن يتخطوا هذا، الجميع يتساءل لماذا لا يسجلون، إذا كان لدي حل سريع لإعادة المهاجم لأفضل مستوياته فسأكون رجلا ثريا".
وفشل صلاح في تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح (أي باستثناء ركلات الجزاء) في آخر 7 مباريات له مع ليفربول.
وسجل صلاح هدفين في آخر 7 مباريات مع ليفربول كانا من علامة الجزاء، الأول في مباراة مانشستر يونايتد ضمن الجولة 32، والثاني بالطريقة ذاتها أمام أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي.
ويعود آخر هدف لصلاح من اللعب المفتوح إلى مباراة الجولة 31 من البريميرليغ أمام برايتون يوم 31 مارس الماضي.
في حين سجل نونيز 18 هدفا وصنع 13 في 50 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي، لكن آخر هدف سجله كان أمام شيفيلد يونايتد، ومنذ ذلك الحين فشل في التسجيل أمام مانشستر يونايتد، وأتلانتا (مرتين)، وكريستال بالاس، وفولهام، وإيفرتون.
وبشكل عام سجل صلاح 24 هدفا وصنع 13 في 40 مباراة الموسم الحالي مع ليفربول، في حين سجل نونيز 18 هدفا وصنع 13 في 50 مباراة.
ويستعد ليفربول لمواجهة ويستهام، غدا الأحد، في الدوري الإنجليزي ثم يواجه توتنهام وأستون فيلا، قبل أن ينهي الموسم بمواجهة ولفرهامبتون.