"سأكون رجلًا ثريًّا".. تعليق مثير من كلوب حول محمد صلاح

أدلى الألماني يورغن كلوب بتصريح مثير عن لاعبيه محمد صلاح وداروين نونيز.

ويغيب الثنائي عن التسجيل؛ ما أثر على نتائج ليفربول في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

وسئل كلوب عن مستويات صلاح ونونيز وقال: "هذا أصعب شيء، ألا يسجل المهاجمون، عليهم أن يتخطوا هذا، الجميع يتساءل لماذا لا يسجلون، إذا كان لدي حل سريع لإعادة المهاجم لأفضل مستوياته فسأكون رجلا ثريا".

وفشل صلاح في تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح (أي باستثناء ركلات الجزاء) في آخر 7 مباريات له مع ليفربول.

وسجل صلاح هدفين في آخر 7 مباريات مع ليفربول كانا من علامة الجزاء، الأول في مباراة مانشستر يونايتد ضمن الجولة 32، والثاني بالطريقة ذاتها أمام أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي.