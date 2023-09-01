مانشستر يونايتد يضم سيرجيو ريجيلون على سبيل الإعارة من توتنهام
أعلن مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، انتقال الظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون إلى يونايتد على سبيل الإعارة لموسم واحد.
وينضم ريجيلون (26 عاما) إلى يونايتد بديلا للوك شو الذي يغيب عن المنافسات لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية الشهر الماضي. كما يبتعد الظهير الأيسر الاحتياطي تايرل مالاسيا عن المنافسات بسبب إصابة تعرض لها الموسم الماضي.
وقال ريجيلون: "بعد الحديث إلى المدرب، أعرف ما يحتاج مني وأنا مستعد لأقوم بدوري لأساعد الفريق على تحقيق النجاحات".
وأضاف: "أعرف أن بمقدوري أن أساهم مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وأنا مستعد للقتال من أجل هذه المجموعة وإظهار قدراتي أمام الجميع".
وانضم ريجيلون، وهو من أبناء أكاديمية ريال مدريد، إلى توتنهام في 2020، بعدما لعب موسما واحدا على سبيل الإعارة في إشبيلية، حيث فاز بالدوري الأوروبي.
وشارك في أكثر من 60 مباراة مع توتنهام في أول موسمين في إنجلترا، لكنه لعب الموسم الماضي معارا في أتلتيكو مدريد.