مانشستر يونايتد يضم سيرجيو ريجيلون على سبيل الإعارة من توتنهام

وينضم ريجيلون (26 عاما) إلى يونايتد بديلا للوك شو الذي يغيب عن المنافسات لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية الشهر الماضي. كما يبتعد الظهير الأيسر الاحتياطي تايرل مالاسيا عن المنافسات بسبب إصابة تعرض لها الموسم الماضي.

وقال ريجيلون: "بعد الحديث إلى المدرب، أعرف ما يحتاج مني وأنا مستعد لأقوم بدوري لأساعد الفريق على تحقيق النجاحات".

وأضاف: "أعرف أن بمقدوري أن أساهم مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وأنا مستعد للقتال من أجل هذه المجموعة وإظهار قدراتي أمام الجميع".