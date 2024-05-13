وفاة ملاكم بريطاني في أول مباراة احترافية له
توفي الملاكم البريطاني شريف لاوال عن عمر يناهز 28 عاماً، بعد سقوطه من حلبة الملاكمة، في أول مباراة احترافية له.
وكان لاوال يتنافس مع الملاكم البرتغالي مالام فاريلا في هارو، حيث تم إسعافه إلى مستشفى نورثويك بارك، ليُعلن عن وفاته هناك، وفقاً لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية وشهود عيان، قام الأطباء بمحاولات إنقاذ حياة لاوال على الحلبة عبر الإنعاش القلبي الرئوي.
يُذكر أن لاوال كان ينتمي إلى نادي سانت بانكراس للملاكمة للهواة.
وتفاعل الكثيرون مع حادثة الوفاة وقدموا تعازيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب أحدهم: "رحم الله شريف لاوال"، بينما قال آخر: "آسف لسماع ذلك، اعتنِ بنفسك جيدًا".
وكتب أحد مشجعي الملاكمة: "إنها مأساة حقيقية، استرح في سلام يا بطل".