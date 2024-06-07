تصفيات كأس العالم: مصر تتصدر المجموعة الأولى بالفوز على بوركينا فاسو

وقاد محمود حسن تريزيغيه، منتخب مصر للفوز، بعد أن أحرز ثنائية الفراعنة في مرمى الخيول.

تريزيغيه أحرز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من رأسية رائعة، بعد جملة هجومية بدأها اللاعب ذاته بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها دفاع بوركينا فاسو لتصل إلى محمد صلاح الذي أرسلها عرضية من لمسة واحدة بالقدم اليمنى ليسدد تريزيجيه رأسية رائعة داخل الزاوية اليسرى العليا للمرمى.

وضاعف تريزيغيه النتيجة بعد أربع دقائق أخرى بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق أحمد سيد (زيزو) شتتها الدفاع لتصل إلى تريزيغيه الذي راوغ المدافع وسدد كرة يسارية رائعة سكنت الشباك.

وقلص منتخب بوركينا فاسو النتيجة بهدف في الدقيقة 56 أحرزه لاسينا تراوري من كرة عرضية من ركلة حرة ليسدد المهاجم كرة أنقذها الشناوي لترتد إلى لاسينا تراوري الذي سددها في الشباك.