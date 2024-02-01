برشلونة يكافح لإقامة نهائي كأس العالم 2030 في كامب نو
قالت صحيفة "سبورت"، إن برشلونة سيكافح من أجل إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 على ملعبه كامب نو.
ومن المقرر أن تستضيف إسبانيا، والبرتغال، والمغرب كأس العالم 2030، كما ستقام مباريات في الأرجنتين، وباراغواي، وأوروغواي.
ونقلت الصحيفة عن ديفيد إسكودي المستشار الرياضي لمدينة برشلونة، إن المدينة ستكافح لاستضافة نهائي مونديال 2030.
وهذه المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول سياسي من مجلس مدينة برشلونة بأن المدينة ستتنافس على استضافة نهائي كأس العالم 2030.
ونقلت "سبورت" عن ديفيد إسكودي قوله: " لقد ناضلنا وعملنا من أجل أن تستضيف برشلونة كأس العالم، يجب أن نخطو خطوة إلى الأمام، وأن نتحلى بالشجاعة".
وأضاف: "يجب الرهان على قدرة برشلونة على استضافة المباراة النهائية، الكامب نو سيكون لديه سعة أكبر من سانتياغو برنابيو الجديد (ملعب ريال مدريد)، ويجب أن نؤكد هذه الحقيقة أمام الاتحاد الإسباني".
وأكد: "الفيفا له الكلمة الأخيرة بشأن ملعب المباراة النهائية لكأس العالم".
وأوضح ديفيد إسكودي أسباب صلاحية كلا الملعبين لاستضافة المباراة النهائية: "ملعب كورنيا إل برات ملعب رائع، إنهم يقومون بعمل رائع لاستضافة كأس العالم أيضًا".
وردًّا على سؤال حول الصعوبات السياسية في إقامة المباراة النهائية، قال عضو المجلس: "إذا كانت هناك أي فكرة عن المركزية من جانب أي مجتمع، فنحن ملتزمون بشكل واضح بمدينتنا، سيكون لدينا ملعب أكبر وأحدث، لن يتمكنوا من الفوز علينا".
وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول.
وستقام بطولة كأس العالم فعليًّا في 6 دول لأول مرة في التاريخ، بإقامة 3 مباريات في أوروغواي، والأرجنتين، وباراغواي.