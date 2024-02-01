برشلونة يكافح لإقامة نهائي كأس العالم 2030 في كامب نو

قالت صحيفة "سبورت"، إن برشلونة سيكافح من أجل إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 على ملعبه كامب نو.

ومن المقرر أن تستضيف إسبانيا، والبرتغال، والمغرب كأس العالم 2030، كما ستقام مباريات في الأرجنتين، وباراغواي، وأوروغواي.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد إسكودي المستشار الرياضي لمدينة برشلونة، إن المدينة ستكافح لاستضافة نهائي مونديال 2030.

وهذه المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول سياسي من مجلس مدينة برشلونة بأن المدينة ستتنافس على استضافة نهائي كأس العالم 2030.