لابورت يسجل هدفًا تاريخيا في مرمى إنتر ميامي (فيديو)
سجل إيمريك لابورت لاعب نادي النصر السعودي هدفًا خياليًا، في شباك إنتر ميامي، خلال مباراة الفريقين في كأس موسم الرياض لموسم 2024.
ويخوض إنتر ميامي الأمريكي، ثاني مواجهاته في كأس موسم الرياض، على ملعب المملكة أرينا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وعلى ملعب "المملكة أرينا" أحرز لابورت الهدف الثالث للنصر من تسديدة بعيدة، من منتصف ملعب النصر.
واستغل لابورت خروج حارس إنتر ميامي من مرماه، وسدد من بعيد في الشباك، محرزًا الهدف الثالث للنصر.
وخسر إنتر ميامي المباراة الأولى أمام الهلال 4/3، وسيخوض ثاني مبارياته أمام النصر.
ويتصدر الهلال كأس موسم الرياض بثلاث نقاط قبل لعب ثاني مبارياته، والتي ستكون أمام الغريم التقليدي النصر بطبيعة الحال.