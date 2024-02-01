لابورت يسجل هدفًا تاريخيا في مرمى إنتر ميامي (فيديو)

ويخوض إنتر ميامي الأمريكي، ثاني مواجهاته في كأس موسم الرياض، على ملعب المملكة أرينا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وعلى ملعب "المملكة أرينا" أحرز لابورت الهدف الثالث للنصر من تسديدة بعيدة، من منتصف ملعب النصر.

واستغل لابورت خروج حارس إنتر ميامي من مرماه، وسدد من بعيد في الشباك، محرزًا الهدف الثالث للنصر.