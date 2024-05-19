حارس الترجي يحطم رقما قياسيا لأسطورة الأهلي المصري
حقق حارس مرمى الترجي التونسي أمان الله مميش إنجازا شخصيا جديدا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي المصري في ذهاب الدور النهائي، أمس السبت.
ورغم أن الترجي أنهى النصف الأول من نهائي دوري الأبطال على قواعده بنتيجة التعادل السلبي، وهو التعادل الخامس بنتيجة بيضاء في تاريخ مواجهات الفريقين، إلا أن مميش، البالغ من العمر 20 عاما فقط، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، وللمرة 11 في نسخة واحدة من المسابقة، محققا بذلك إنجازا غير مسبوق.
وفرض الأهلي المصري التعادل من دون أهداف على مضيفه الترجي التونسي على ملعب حمادي العقربي بالعاصمة تونس، في جولة الذهاب للدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما ستكون مواجهة ستاد القاهرة يوم 25 مايو الجاري حاسمة في تحديد بطل لقب النسخة 60 من دوري الأبطال.
وبحفاظه مرة أخرى على خلو شباكه من الأهداف، وصل حارس مرمى الترجي أمان الله مميش إلى المباراة رقم 11 في النسخة الحالية من دون أن يتلقى أهدافا، ليحطم بذلك رقم أسطورة الأهلي ومنتخب مصر عصام الحضري، الذي كان حقق مع نادي الأهلي سلسلة امتدت 10 مباريات من دون أن يتلقى أهدافا، وذلك في نسخة 2005 التي توّج فيها فريق القلعة الحمراء باللقب.
كما حقق مميش، الذي صعد للفريق الأول للترجي التونسي في يونيو 2023، أطول سلسلة من الدقائق المتتالية من دون قبول أي هدف في نسخة واحدة برصيد 822 دقيقة.
يشار إلى أن الأهلي المصري واصل سلسلة مبارياته من دون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، ليبلغ المباراة 21 بـ 14 فوزا و 7 تعادلات ) من دون خسارة، وذلك منذ مارس 2023، معادلا رقم الترجي الذي كان حققه بين 2011 و 2012.