زوجة مساعد مدرب الهلال تشتكي من تصرف جيسوس المفاجئ
يبدو أن مباراة الهلال ضد العين المقبلة في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، تسيطر بشكل كامل على عقل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق السعودي، حتى أنه أفسد أمسية خاصة بمساعده رودريغو خلال تواجده على العشاء مع زوجته.
ويواجه الهلال نظيره العين على ملعب "المملكة أرينا"، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.
ونشرت زوجة المحلل التقني للهلال، صورة للمدرب البرتغالي يجلس على نفس طاولة أسرتها في أحد المطاعم، مشيرة إلى أنه دخل إلى المطعم للتحدث مع زوجها بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بمباراة العين المقبلة.
وكتبت زوجة رودريغو في تعليقها على الصورة التي نشرتها بحسابها على منصة "إنستغرام": "الآن نحن نتناول العشاء، مع كليهما (ابنها الصغير وجيسوس)".
وتابعت: "يبدو إيجاد الوقت للعشاء مع زوجي أصبح بمثابة تحدٍّ صعب، كنا نتطلع إلى إجازة كزوجين، لكن المباراة المقبلة جعلت الأمر صعبًا، أتمنى أن نجد فرصة في المستقبل".
يُذكر أن مباراة الذهاب حسمها العين الإماراتي بنتيجة (4-2)، ما يعني أن الفريق السعودي يحتاج للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل للتأهل إلى المباراة النهائية.