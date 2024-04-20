زوجة مساعد مدرب الهلال تشتكي من تصرف جيسوس المفاجئ

يبدو أن مباراة الهلال ضد العين المقبلة في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، تسيطر بشكل كامل على عقل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق السعودي، حتى أنه أفسد أمسية خاصة بمساعده رودريغو خلال تواجده على العشاء مع زوجته.

ويواجه الهلال نظيره العين على ملعب "المملكة أرينا"، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

ونشرت زوجة المحلل التقني للهلال، صورة للمدرب البرتغالي يجلس على نفس طاولة أسرتها في أحد المطاعم، مشيرة إلى أنه دخل إلى المطعم للتحدث مع زوجها بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بمباراة العين المقبلة.