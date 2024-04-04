فيل فودين يتفوق على بيلينغهام

وشهدت ليلة أمس الأربعاء تألق فودين، بعد أن سجل ثلاثية مذهلة ليقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على أستون فيلا 4-1 اليوم الأربعاء ليحافظ على آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكشفت شبكة (ESPN) أن فيل فودين تألق هذا الموسم، ولديه مساهمات أهداف في جميع المسابقات أكثر من جود بيلينغهام.

وأوضحت: "فودين سجل 21 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة، أما جود بيلينغهام هذا الموسم لديه (20 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة).