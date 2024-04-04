فيل فودين يتفوق على بيلينغهام
تفوق فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على جود بيلينغهام نجم ريال مدريد في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة هذا الموسم.
وشهدت ليلة أمس الأربعاء تألق فودين، بعد أن سجل ثلاثية مذهلة ليقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على أستون فيلا 4-1 اليوم الأربعاء ليحافظ على آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكشفت شبكة (ESPN) أن فيل فودين تألق هذا الموسم، ولديه مساهمات أهداف في جميع المسابقات أكثر من جود بيلينغهام.
وأوضحت: "فودين سجل 21 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة، أما جود بيلينغهام هذا الموسم لديه (20 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة).
وبعد هذه الأرقام قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فيل فودين لديه موهبة رائعة في تسجيل الأهداف.
وفي ظل وجود إرلينغ هالاند هداف سيتي في الدوري على مقاعد البدلاء دون أن يشارك، تقدم فودن ووجد فجوة في دفاع فيلا ليسجل هدفه من ركلة حرة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.
وقال غوارديولا: "أخلاقيات عمله مذهلة. إنه يلعب في مراكز الوسط ولديه إحساس رائع بالمرمى والأهداف تجري في عروقه وعلينا أن نستغله لديه موهبة طبيعية، هدية خاصة".
وأكمل الدولي الإنجليزي (23 عاما) ثلاثيته بتسديدتين بهدفين بفارق سبع دقائق في الشوط الثاني بينهما تسديدة هائلة من مسافة 25 ياردة ليرفع رصيده إلى 21 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم.
وقال غوارديولا إن السماء هي حدود فودين موضحًا: "يمكنه أن يفعل ما يريد. إنه لاعب من الطراز الأول حقا ونحن نعرف ذلك".
كما قال فودين لمحطة (تي.ان.تي سبورتس) "بالطبع، أحب الأداء الذي أقدمه في كرة القدم في الوقت الحالي. ألعب والابتسامة على وجهي وأحاول مساعدة الفريق لأنني أعرف أنني قادر على تسجيل الأهداف.
وأضاف: "أعتقد أنني أظهرت هذا اليوم. لذلك أنا سعيد".