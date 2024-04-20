غضب في إسبانيا بسبب مجاملة ريال مدريد
نشرت صحيفة "سبورت" تقريرا قالت فيه، إن أندية الدوري الإسباني غاضبة من رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب "مجاملة" ريال مدريد.
ووفقا للصحيفة، فقد أحدثت رابطة الدوري الإسباني فوضى كبيرة، بسبب قرار تقديم مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد إلى يوم الجمعة 26 أبريل، بناء على طلب ريال مدريد.
وطلب ريال مدريد تقديم المباراة للحصول على الراحة، استعدادًا لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء 30 أبريل في ألمانيا.
ووفقا للصحيفة، فإن تقديم موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يضر كثيرًا بالأندية الأخرى.
وكان من المفترض أن تقام مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، يوم السبت 27 أبريل، وكان الأخير قد باع تذاكر المباراة، لكن الآن لا يستطيع العديد من المشجعين الذهاب إلى ملعب أنويتا؛ لأن يوم الجمعة هو يوم عمل ولديهم التزامات تمنعهم من الوصول في الوقت المناسب للمباراة، كما ذكرت الصحيفة.
وأوضحت أن "النيران" اشتعلت في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تقديم موعد المباراة؛ لأنه سبق لرابطة الدوري الإسباني أن رفضت تقديم موعد مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد في الدور الأول من الليغا.
ولعب ريال سوسيداد أمام ريال مدريد، يوم الأحد 17 سبتمبر، في مدريد، قبل أن يستضيف إنتر ميلان في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 20 سبتمبر، ورأت وقتها الرابطة أن التغيير "غير مناسب".
وفي تلك المباراة لم يمانع ريال مدريد مواجهة ريال سوسيداد، يوم الأحد؛ لأنه كان سيواجه يونيون برلين "الضعيف"، يوم الأربعاء أيضا، على ملعب سانتياغو برنابيو.
والمباراة الثانية التي تسبب تغيير موعدها بأكبر قدر من الضرر، مواجهة برشلونة أمام فالنسيا، وذكرت "سبورت" أنها ستقام يوم الإثنين 29 أبريل الساعة التاسعة مساء، رغم أنه كان من المقرر أن تقام يوم السبت 27 أبريل الساعة الثانية ظهرا، وهو وقت مناسب للغاية لعائلات وجماهير فالنسيا.
وفي البداية، باع فالنسيا بالفعل التذاكر الـ323 المخصصة للجماهير الزائرة بسعر 30 يورو.
وتساءلت "سبورت" عما سيحدث للمشجعين الذين لا يتمكنون من الحضور أيام الإثنين.
وقالت "سبورت": "تفضيل مصالح النادي الذي يرأسه فلورنتينو بيريز يفوق الحساسية تجاه المشجعين".
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "باختصار، رابطة الدوري الإسباني أعطت الأولوية لريال مدريد على رغبات الجماهير، وهو أمر لا يفيد كرة القدم الإسبانية على الإطلاق".