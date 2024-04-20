غضب في إسبانيا بسبب مجاملة ريال مدريد

نشرت صحيفة "سبورت" تقريرا قالت فيه، إن أندية الدوري الإسباني غاضبة من رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب "مجاملة" ريال مدريد.

ووفقا للصحيفة، فقد أحدثت رابطة الدوري الإسباني فوضى كبيرة، بسبب قرار تقديم مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد إلى يوم الجمعة 26 أبريل، بناء على طلب ريال مدريد.

وطلب ريال مدريد تقديم المباراة للحصول على الراحة، استعدادًا لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء 30 أبريل في ألمانيا.

ووفقا للصحيفة، فإن تقديم موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يضر كثيرًا بالأندية الأخرى.

وكان من المفترض أن تقام مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، يوم السبت 27 أبريل، وكان الأخير قد باع تذاكر المباراة، لكن الآن لا يستطيع العديد من المشجعين الذهاب إلى ملعب أنويتا؛ لأن يوم الجمعة هو يوم عمل ولديهم التزامات تمنعهم من الوصول في الوقت المناسب للمباراة، كما ذكرت الصحيفة.