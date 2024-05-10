نجم سان جيرمان يسخر من مرسيليا بعد الإقصاء من الدوري الأوروبي (صورة)
أبدى الإيطالي ماركو فيراتي نجم خط وسط باريس سان جيرمان السابق سخريته من أولمبيك مرسيليا الفرنسي عقب خروجه من مسابقة الدوري الأوروبي بخسارة ثقيلة أمام أتالانتا الإيطالي (4 ـ 1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنصف نهائي المسابقة.
وشارك الدولي الإيطالي السابق الذي لعب مع الفريق الباريسي بين عامي و2022 صورة على حسابه الرسمي في موقمع "إنستغرام" تتضمن نتيجة مباراة الإياب التي انهزم فيها رفاق المهاجم أوباميونغ في أتالانتا (3 ـ 0) مع عبارة "الفوز الساحق"
وأعاد فيراتي، الذي انتقل في 2023 إلى العربي القطري نشر الصورة مع رموز تعبيرية تدل على أنه مبتهج بتأهل الفريق الإيطالي بفوز عريض، مما أثار عديد التفاعلات من قبل مناصري باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا على حد سواء.
وعلق بعض النشطاء على المنشور بأن وجود فيراتي في الدوري القطري لم يمنعه من إرسال رموز تعبير واضحة المعاني، وبطريقة ساخرة للاستمتاع بالصفعة الصغيرة التي تلقاها الفريق الأزرق والأبيض في إيطاليا.
وتوصف العلاقة بين أولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان بالعدائية جدا، لا فقط بين مشجعي الناديين وإنما أيضا بين الفريقين، حيث كثيرا ما تشهد مبارياتهما في الدوري الفرنسي صخبا كبيرا واستنفار أمني من الشرطة لتفادي الاشتباكات بين المشجعين.
وعقب خسارة باريس سان جيرمان أمام دورتموند وخروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، نشر مشجعو مرسيليا عدة صور ومقاطع للتعبير عن فرحتهم بمغادرتهم لسباق أمجد الكؤوس الأوروبية.
يشار إلى أن أولمبيك مرسيليا هو الفريق الفرنسي الوحيد الذي أحرز دوري أبطال أوروبا وذلك في عام 1993 عندما فاز على الميلان الإيطالي (1 ـ 0) في أول نسخة للمسابقة بنظامها الجديد.