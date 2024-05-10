نجم سان جيرمان يسخر من مرسيليا بعد الإقصاء من الدوري الأوروبي (صورة)

وعلق بعض النشطاء على المنشور بأن وجود فيراتي في الدوري القطري لم يمنعه من إرسال رموز تعبير واضحة المعاني، وبطريقة ساخرة للاستمتاع بالصفعة الصغيرة التي تلقاها الفريق الأزرق والأبيض في إيطاليا.

وتوصف العلاقة بين أولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان بالعدائية جدا، لا فقط بين مشجعي الناديين وإنما أيضا بين الفريقين، حيث كثيرا ما تشهد مبارياتهما في الدوري الفرنسي صخبا كبيرا واستنفار أمني من الشرطة لتفادي الاشتباكات بين المشجعين.

وعقب خسارة باريس سان جيرمان أمام دورتموند وخروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، نشر مشجعو مرسيليا عدة صور ومقاطع للتعبير عن فرحتهم بمغادرتهم لسباق أمجد الكؤوس الأوروبية.

يشار إلى أن أولمبيك مرسيليا هو الفريق الفرنسي الوحيد الذي أحرز دوري أبطال أوروبا وذلك في عام 1993 عندما فاز على الميلان الإيطالي (1 ـ 0) في أول نسخة للمسابقة بنظامها الجديد.