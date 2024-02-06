بعكس المتوقع.. الأرقام تكشف مفاجأة حول أنشيلوتي وتشافي

تشهد الأشهر والأسابيع الماضية الكثير من الهجوم والنقد للمدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، والذي أعلن مؤخرًَا رحيله عن صفوف النادي بحلول نهاية الموسم.

تشافي هو نفسه الذي أعاد برشلونة من جديد لمنصات التتويج في الموسم الماضي، ونال لقب الدوري الإسباني بعد غياب لأربع سنوات وحصد كأس السوبر أمام ريال مدريد.

الغريب في الأمر أن تشافي مع كل ذلك النقد لا يزال يملك أرقامًا أفضل من مدرب مثل القدير كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.

فيما يأتي، دعونا نستعرض الأرقام كما أوضحتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" في مقارنة أقامتها بين الثنائي: