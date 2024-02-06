بعكس المتوقع.. الأرقام تكشف مفاجأة حول أنشيلوتي وتشافي
تشهد الأشهر والأسابيع الماضية الكثير من الهجوم والنقد للمدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، والذي أعلن مؤخرًَا رحيله عن صفوف النادي بحلول نهاية الموسم.
تشافي هو نفسه الذي أعاد برشلونة من جديد لمنصات التتويج في الموسم الماضي، ونال لقب الدوري الإسباني بعد غياب لأربع سنوات وحصد كأس السوبر أمام ريال مدريد.
الغريب في الأمر أن تشافي مع كل ذلك النقد لا يزال يملك أرقامًا أفضل من مدرب مثل القدير كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.
فيما يأتي، دعونا نستعرض الأرقام كما أوضحتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" في مقارنة أقامتها بين الثنائي:
انتصارات أكثر لتشافي
يبالغ البعض بالقول إن برشلونة تحت قيادة تشافي لن يعرف حتى الطريق إلى دوري أبطال أوروبا، في ظل النتائج المحبطة لهم هذا الموسم في الدوري الإسباني.
وفشل النادي حتى الآن في حسم وجوده في أول ثلاثة مراكز بالدوري، ودومًا ما تجده بين المركزين الثالث والرابع وفي بعض الأحيان يتراجع للخامس.
ذلك أمر طبيعي لفريق خسر ثلاث مباريات وتعادل في خمس، ولم يجمع سوى 50 نقطة، مقابل 58 للخصم ريال مدريد، لكن بشكل عام وبعيدًا عن الموسم الجاري فقط، فمدرب برشلونة لعب منذ توليه قيادة الفريق 83 مباراة في الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة، حقق الفوز في 57 مواجهة منها، مقابل 56 لريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي.
تشافي حقق 185 نقطة مقابل 183 للمدرب الإيطالي الكبير، بالرغم من الفارق الواضح الذي يتصدر به جدول ترتيب الموسم الجاري.
دفاع أقوى رغم كوارث الموسم الجاري
ولا يخفى على أحد أن برشلونة يعاني على مستويات عديدة هذا الموسم، لكن المعاناة الكبرى للنادي الكتالوني هي في الخط الدفاعي.
برشلونة حتى الآن تلقى في الدوري الإسباني فقط 30 هدفًا، أكثر من الموسم الماضي كاملًا بعشرة أهداف.
وتكشف أسماء ومراكز الفرق التي تلقت 30 هدفًا أو أكثر لهذا الموسم المشكلة الكبيرة التي يعانيها النادي الكتالوني، فبرشلونة هو الأسوأ دفاعيًّا هذا الموسم في المراكز العشرة الأولى لو استثنينا خيتافي العاشر الذي تلقى 31 هدفًا.
كذلك يتساوى مع فرق مثل ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الـ 11 ورايو فاييكانو صاحب المركز الـ 13 بل وريال مايوركا صاحب المركز الـ 17 والذي يحاول الهروب من الهبوط.
ورغم كل تلك الكوارث الدفاعية فإن برشلونة تحت قيادة تشافي في الدوري الإسباني حتى الآن ومنذ قدوم القائد السابق للنادي الكتالوني من أجل قيادتهم فنيًّا، تلقى 63 هدفًا وفي الفترة ذاتها تلقى ريال مدريد 66.