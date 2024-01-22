بسبب صلاح.. طبيب منتخب مصر يهدد حازم إمام بالتصعيد
يبدو أن الأزمات ستظل تلاحق منتخب مصر حتى قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام الرأس الأخضر، حيث عقد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، جلسة مع حازم إمام، المشرف على المنتخب، اليوم الإثنين، في فندق الإقامة، للإعراب عن غضبه الكبير بسبب أزمة إصابة محمد صلاح، قائد الفراعنة.
ويتواجد صلاح حاليًّا مع منتخب مصر الذي يستعد لمباراة الرأس الأخضر، مساء اليوم، ولكن لن يشارك في المباراة نظرًا لإصابته في العضلة الخلفية، كما أعلن بيان اتحاد الكرة قبل يومين بعد نهاية مواجهة غانا.
ولكن بالأمس خرج مدربه يورغن كلوب وأكد أن صلاح سيعود إلى إنجلترا من أجل التعافي مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول، وإذا أصبح جاهزًا سيؤكد عودته إلى كوت ديفوار في حال تأهل مصر إلى نهائي كأس أمم أفريقيا.
ودارت أزمة أخرى بسبب الحديث عن وجود تشخيص خاطئ من جانب الجهاز الطبي للمنتخب، وأن مدة تعافي اللاعب أطول مما ذكره بيان اتحاد الكرة المصري.
ووفقًا لِما رصدرته "إرم نيوز"، فقد "ظهرت على طبيب المنتخب علامات غضب كبيرة بعد الاتهامات التي وجّهت له بسبب إصابة صلاح وما تردد عن تشخيصه الخاطئ لها".
وقال أبو العلا لحازم إمام: "أنا لن أتحمل المسؤوية وحدي، أنا متصدر للجماهير ولم يقم أحد منكم بالدفاع عني ولم يوضح صحة ما تردد، لن أكون الحلقة الأضعف وكلكم تيجوا عليّ".
وحاول حازم إمام تهدئة أبو العلا، كما تدخل أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، لتهدئة الأمور بينهما.
كما هدد أبو العلا في حديثه بأنه سيُصدر بيانًا رسميًّا لإيضاح تفاصيل ما حدث عقب البطولة للجماهير.
ومن المقرر أن يُسافر محمد صلاح، عقب مباراة الرأس الأخضر، وهو القرار الذي تسبب في غضب إعلامي وجماهيري كبير ضد اللاعب واتحاد الكرة.