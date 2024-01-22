بسبب صلاح.. طبيب منتخب مصر يهدد حازم إمام بالتصعيد

يبدو أن الأزمات ستظل تلاحق منتخب مصر حتى قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام الرأس الأخضر، حيث عقد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، جلسة مع حازم إمام، المشرف على المنتخب، اليوم الإثنين، في فندق الإقامة، للإعراب عن غضبه الكبير بسبب أزمة إصابة محمد صلاح، قائد الفراعنة.

ويتواجد صلاح حاليًّا مع منتخب مصر الذي يستعد لمباراة الرأس الأخضر، مساء اليوم، ولكن لن يشارك في المباراة نظرًا لإصابته في العضلة الخلفية، كما أعلن بيان اتحاد الكرة قبل يومين بعد نهاية مواجهة غانا.