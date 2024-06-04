باريس سان جيرمان يتلقى صدمة قوية بشأن خليفة مبابي

تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية بشأن التعاقد مع أحد النجوم المميزين، خلال الموسم المقبل، لتعويض رحيل كيليان مبابي عن صفوفه.

وأعلن ريال مدريد الإسباني تعاقده بشكل رسمي مع مبابي، لمدة 5 مواسم قادمة، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان.