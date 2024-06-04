باريس سان جيرمان يتلقى صدمة قوية بشأن خليفة مبابي
تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية بشأن التعاقد مع أحد النجوم المميزين، خلال الموسم المقبل، لتعويض رحيل كيليان مبابي عن صفوفه.
وأعلن ريال مدريد الإسباني تعاقده بشكل رسمي مع مبابي، لمدة 5 مواسم قادمة، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان.
وبدأت إدارة العملاق الباريسي التخطيط بقوة للتعاقد مع لاعب موهوب في الخط الأمامي، يستطيع تعويض رحيل مبابي.
واتجهت سهام باريس سان جيرمان إلى اللاعب خفيشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي لتدعيم الخط الأمامي.
وأفادت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة باريس في ضم "كفارا" لصفوفه، بجانب أن اللاعب أبدى ترحيبه بالرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان في الموسم الجديد.
وشارك كفارا في الموسم الحالي مع نابولي خلال 45 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 9 لزملائه.
ويرتبط لاعب منتخب جورجيا بعقد مع نابولي يستمر حتى صيف 2027.
ولكن صحيفة (لاغازيتا ديلو سبورت) الإيطالية أكدت، أن إدارة نابولي أغلقت الباب تمامًا أمام رحيل كفارا بناء على قرار أصدره المدير الفني أنتونيو كونتي.
وأبلغ كونتي إدارة ناديه بأنه لن يسمح برحيل اللاعب صاحب الـ 23 عامًا عن صفوف فريقه، للحاجة إلى خدماته.