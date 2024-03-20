حقيقة إقامة مباراة الأهلي والاتحاد دون حضور جماهيري
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض عقوبة "معلقة" على جمهور النادي الأهلي بمنعه من حضور المباريات المقبلة، بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة النصر الماضية.
وتعرض لاعبو النصر لمقذوفات من قوارير وأكواب مياه بلاستيكية مرتين، الأولى بعد تسجيل كريستيانو رونالدو هدفاً مُلغى بدعوى التسلل وتأثير من البرتغالي أوتافيو، والثانية عقب تسجيل هدف الفوز "الشرعي" من ضربة جزاء، حيث تعرض جميع لاعبي النصر المحتفلين للقذف بقوارير وأكواب المياه البلاستيكية مجدداً من الجماهير الغاضبة عقب احتفالية رونالدو الشهيرة.
وأوقعت لجنة الانضباط عقوبة مالية بحق جماهير النادي الأهلي؛ إذ تم إلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها 220 ألف ريال، وذلك بعد قيام جماهير الفريق برمي 33 علبة مياه تجاه أرضية الملعب وإصابة خمسة من لاعبي الفريق المنافس.
ومن ضمن العقوبة للمخالفة ذاتها، أعلنت اللجنة إلزام النادي الأهلي بلعب مباراته المقبلة على أرضه دون حضور الجمهور مع إغلاق كامل الملعب، إلا أن هذه العقوبة ستكون معلقة لمدة أربعة أشهر من تاريخ بداية الإخطار، ويتم إلغاء التعليق وتنفيذ العقوبة في حال ارتكاب جماهير النادي الأهلي لأي سوء سلوك مخالف للمادة 51 من لائحة الانضباط والأخلاق وتصبح العقوبة نافذة بشكل تلقائي.
وبالتالي فإن المباراة المقبلة للراقي مع الاتحاد التي ستقام يوم 1 أبريل المقبل في الدوري السعودي ستشهد حضورا جماهيرا، خلافا لما تم تداوله خلال الساعات الماضية، بأن العقوبة ستنفذ في المباراة المقبلة للفريق.
ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث هذا الموسم برصيد 47 نقطة، ويأتي الاتحاد، حامل اللقب، في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.