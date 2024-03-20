حقيقة إقامة مباراة الأهلي والاتحاد دون حضور جماهيري

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض عقوبة "معلقة" على جمهور النادي الأهلي بمنعه من حضور المباريات المقبلة، بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة النصر الماضية.

وتعرض لاعبو النصر لمقذوفات من قوارير وأكواب مياه بلاستيكية مرتين، الأولى بعد تسجيل كريستيانو رونالدو هدفاً مُلغى بدعوى التسلل وتأثير من البرتغالي أوتافيو، والثانية عقب تسجيل هدف الفوز "الشرعي" من ضربة جزاء، حيث تعرض جميع لاعبي النصر المحتفلين للقذف بقوارير وأكواب المياه البلاستيكية مجدداً من الجماهير الغاضبة عقب احتفالية رونالدو الشهيرة.