خطأ كارثي.. النصيري يسجل من بين أقدام تيرشتيغن (فيديو)

أحرز الدولي المغربي يوسف النصيري هدفًا لصالح فريقه إشبيلية في مرمى برشلونة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 15 ولكن النصيري تعادل في الدقيقة 31 قبل أن يحرز فيرمين لوبيز هدفًا ثانيًا لصالح برشلونة.