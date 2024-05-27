خطأ كارثي.. النصيري يسجل من بين أقدام تيرشتيغن (فيديو)
أحرز الدولي المغربي يوسف النصيري هدفًا لصالح فريقه إشبيلية في مرمى برشلونة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني.
وتقدم برشلونة بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 15 ولكن النصيري تعادل في الدقيقة 31 قبل أن يحرز فيرمين لوبيز هدفًا ثانيًا لصالح برشلونة.
واستغل النصيري خطأ كارثي للحارس الألماني مارك تير شتيغن بعدما سدد الكرة ومرت بين أقدام حارس مرمى برشلونة.
وفاز برشلونة على إشبيلية بنتيجة 2-1 في المباراة الأخيرة تحت قيادة تشافي هيرنانديز مع البارسا.
وأنهى يوسف النصيري الليغا محتلًا المركز السادس في ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفًا بينما حصل أرتيم دوفبيك مهاجم غيرونا على جائزة هداف الليغا برصيد 24 هدفًا.
ويفصل النصيري 3 أهداف فقط عما سجله روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وغود بيلينغهام لاعب ريال مدريد.
وسجل النجم المغربي للمرة الثانية فقط في شباك برشلونة بعد هدف سابق أحرزه مع ليغانيس بالدوري الإسباني موسم 2019 – 2020.
وانضم النصيري إلى إشبيلية في صيف 2020 قادمًأ من ليغانيس كما سبق له اللعب في صفوف مالاغا بالدوري الإسباني.