حسام حسن يواصل عناده مع نجم الأهلي المصري
يستعد منتخب مصر لخوض أول مباراة رسمية تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام حسن.
ويلعب منتخب مصر ضد بوركينا فاسو بإستاد القاهرة يوم 6 يونيو المقبل في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
ويخوض الفراعنة لقاء الجولة الرابعة ضد غينيا بيساو يوم 10 يونيو المقبل على ملعب الأخير.
ويعاني المنتخب المصري غيابات بالجملة عن معسكر شهر يونيو المقبل، على رأسهم عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني بعد إعلان حسام حسن تلقيه إخطارا بحاجة مرموش لجراحة في إصبع اليد عقب نهاية الدوري الألماني.
ويغيب أيضًا عن صفوف الفراعنة محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الكونغو الديمقراطية ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.
ويفتقد منتخب مصر أيضًا جهود حارس المرمى محمد أبوجبل والظهير الأيسر محمد شكري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
ورغم هذه الغيابات، فإن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري استقر على مواصلة استبعاد عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي رغم تألقه في الفترة الأخيرة.
وكشف الصحفي المصري رامي رجب عبر قناة (أون تايم سبورتس) عن وجود تحفظ من جانب حسام حسن على فكرة عودة عمر كمال لمنتخب مصر في معسكر شهر يونيو المقبل.
وأضاف:" حسام حسن يرى أن عمر كمال سيتواجد في حالة واحدة خلال معسكر منتخب مصر وهي حدوث إصابات في مركز الظهير الأيمن الذي يضم محمد هاني وأكرم توفيق ثنائي الأهلي وأحمد رمضان "بيكهام" لاعب سيراميكا كليوباترا، ولكن في الفترة الحالية فإن لاعب الأهلي خارج حسابات الفراعنة".
وانضم عمر كمال للأهلي في شهر يناير الماضي قادمًا من مودرن فيوتشر، وشارك مع الفريق الأحمر في مركزي الظهير الأيمن والأيسر بجانب أيضًا المشاركة كلاعب وسط هجومي في بعض الأوقات.
وخاض عمر كمال صاحب الـ30 عامًا مع الأهلي 9 مباريات، وسجل هدفين وصنع مثلهما.
وسبق أن هاجم عمر كمال المدرب حسام حسن بسبب سوء معاملته خلال الفترة التي قضاها مع المصري، كما انتقد حسام صفقة انتقال عمر كمال للأهلي قبل أن يتولى قيادة منتخب مصر.
وقال كمال عبد الواحد، المعد البدني السابق لمنتخب مصر ووالد اللاعب، في وقت سابق عبر قناة (صدى البلد) إن نجله أخطأ في تصريحاته ضد حسام حسن، مؤكدًا أن الأخير صاحب قرار التعاقد مع اللاعب في صفوف المصري.