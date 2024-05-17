حسام حسن يواصل عناده مع نجم الأهلي المصري

وانضم عمر كمال للأهلي في شهر يناير الماضي قادمًا من مودرن فيوتشر، وشارك مع الفريق الأحمر في مركزي الظهير الأيمن والأيسر بجانب أيضًا المشاركة كلاعب وسط هجومي في بعض الأوقات.

وخاض عمر كمال صاحب الـ30 عامًا مع الأهلي 9 مباريات، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وسبق أن هاجم عمر كمال المدرب حسام حسن بسبب سوء معاملته خلال الفترة التي قضاها مع المصري، كما انتقد حسام صفقة انتقال عمر كمال للأهلي قبل أن يتولى قيادة منتخب مصر.

وقال كمال عبد الواحد، المعد البدني السابق لمنتخب مصر ووالد اللاعب، في وقت سابق عبر قناة (صدى البلد) إن نجله أخطأ في تصريحاته ضد حسام حسن، مؤكدًا أن الأخير صاحب قرار التعاقد مع اللاعب في صفوف المصري.