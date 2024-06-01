كفاراتسخيليا يقترب من ارتداء قميص باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي الإيطالي، اقترب بقوة من ارتداء قميص باريس سان جيرمان في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ويبحث باريس سان جيرمان في الوقت الحالي عن بديل مناسب لرحيل، كيليان مبابي، الذي يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم السبت، فإن كفاراتسخيليا منح باريس سان جيرمان الموافقة على التفاوض مع نابولي، وهي الخطوة الناقصة لحسم الصفقة.