كفاراتسخيليا يقترب من ارتداء قميص باريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية أن الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي الإيطالي، اقترب بقوة من ارتداء قميص باريس سان جيرمان في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.
ويبحث باريس سان جيرمان في الوقت الحالي عن بديل مناسب لرحيل، كيليان مبابي، الذي يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم السبت، فإن كفاراتسخيليا منح باريس سان جيرمان الموافقة على التفاوض مع نابولي، وهي الخطوة الناقصة لحسم الصفقة.
وأشار التقرير إلى أن لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس، ولويس إنريكي، المدير الفني، يستهدفان إغلاق صفقة كفاراتسخيليا سريعا.
وأوضح أن باريس لديه اتفاق بالفعل مع كفاراتسخيليا على الشروط الشخصية لعقده، ويتبقى الاتفاق مع نابولي على الصفقة.
ويمتلك كفاراتسخيليا عقدًا مع نابولي حتى 30 يونيو 2027 مع وجود شرط جزائي للرحيل عن الفريق الإيطالي وقدره 90 مليون يورو.
وشارك الجورجي في الموسم الماضي في 45 مباراة مع نابولي وسجل 11 هدفًا وصنع 9 في إجمالي 3594 دقيقة خلال 4 بطولات.