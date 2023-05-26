أحمد الأحمر يتلقى دعمًا من نجوم الزمالك بعد هجوم من مرتضى منصور
تلقى أحمد الأحمر قاد كرة اليد بنادي الزمالك، دعمًا كبيرًا من زملائه، ونجوم النادي في الألعاب الأخرى، بعدما تعرض لهجوم لاذع من مرتضى منصور رئيس النادي "المعزول عن منصبه".
ووجه مرتضى منصور، هجومًا مستترًا ضد أحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء، بعد تتويج الفريق بلقب كأس الكؤوس الأفريقية.
وتوج نادي الزمالك بكأس الكؤوس الأفريقية بعد فوزه على الأهلي في عقر داره بنتيجة (26-25)، ليقوم أحمد الأحمر بتوجيه الكأس للجمهور، والذي احتفل به في مدرجات صالة عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي، ما تسبب في غضب مرتضى منصور.
وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بنادي الزمالك على هامش احتفاله بفريق سيدات الطائرة: "هناك لاعب في كرة اليد أخذ الكأس وأعطاه للجمهور، وهذا الكلام لا يصح أن يحدث".
وأضاف: "نادي الزمالك كبير ومن يعطي الكأس للجمهور لا يعرف قيمة النادي وعليه الرحيل فورًا".
وواصل: "عندما يحقق الزمالك البطولات تقولون عبقرية أحمد الأحمر، الأحمر عبقري، وتنسون مجهودات أحمد مرتضى منصور".
وتكاتف الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك خلف أحمد الأحمر، ودعموا قائدهم ضد تصريحات مرتضى منصور.
ونشر عدد كبير من لاعبي الفريق على رأسهم حسن وليد قداح، ومحمد رمضان، وحازم ممدوح، ومحمد ممدوح هاشم، ومحمود فلفل، وكريم هنداوي، وعلي هشام السبكي، صورًا عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل خاصة "إنستغرام" دعموا فيها أحمد الأحمر.
واتفق الجميع على كتابة كلمة "الأسطورة" في إشارة لأحمد الأحمر.
كما قام أحمد هتلر مدرب الفريق المؤقت بدعم أحمد الأحمر بعد هجوم مرتضى منصور عليه.
ولم يفوت الإسباني أوليفر روي مدرب الفريق الأسبق الفرصة، لينشر صورًا لأحمد الأحمر، ويصفه بالأسطورة.
ونشر هيثم فاروق مدافع فريق الكرة الأسبق صورة لأحمد الأحمر ودعمه بشدة ضد مرتضى منصور.