أحمد الأحمر يتلقى دعمًا من نجوم الزمالك بعد هجوم من مرتضى منصور

ووجه مرتضى منصور، هجومًا مستترًا ضد أحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء، بعد تتويج الفريق بلقب كأس الكؤوس الأفريقية.

وتوج نادي الزمالك بكأس الكؤوس الأفريقية بعد فوزه على الأهلي في عقر داره بنتيجة (26-25)، ليقوم أحمد الأحمر بتوجيه الكأس للجمهور، والذي احتفل به في مدرجات صالة عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي، ما تسبب في غضب مرتضى منصور.