تقرير: دي خيا يرفض عرضًا للانضمام لنادي النصر السعودي

كشفت صحيفة "ذا صن" عن رفض الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، عرضًا من نادي النصر السعودي للانضمام للفريق.

دي خيا، البالغ 33 عامًا، أصبح بلا ناد، بعد انتهاء عقده الصيف الماضي مع مانشستر يونايتد، وربطته تقارير مؤخرًا بالانتقال للدوري الإسباني بالتحديد نادي ريال بيتيس.

وقالت "ذا صن" في تقريرها، إن "دي خيا رفض صفقة محتملة بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا وفرصة لم شمله مع زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من دي خيا بأن زوجة الحارس المخضرم، ترفض الانتقال إلى السعودية في الوقت الحالي.