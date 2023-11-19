تقرير: دي خيا يرفض عرضًا للانضمام لنادي النصر السعودي
كشفت صحيفة "ذا صن" عن رفض الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، عرضًا من نادي النصر السعودي للانضمام للفريق.
دي خيا، البالغ 33 عامًا، أصبح بلا ناد، بعد انتهاء عقده الصيف الماضي مع مانشستر يونايتد، وربطته تقارير مؤخرًا بالانتقال للدوري الإسباني بالتحديد نادي ريال بيتيس.
وقالت "ذا صن" في تقريرها، إن "دي خيا رفض صفقة محتملة بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا وفرصة لم شمله مع زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من دي خيا بأن زوجة الحارس المخضرم، ترفض الانتقال إلى السعودية في الوقت الحالي.
وظهرت تقارير مؤخرًا تشير إلى أن دي خيا أبدى اهتمامًا بشراء نادي ديبورتيفو إلدنس، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، عقب إعلان رئيسه باسكال بيريز رغبته في بيع حصته والتنحي عن منصبه.
وزار ديفيد دي خيا، مقر نادي ديبورتيفو إلدنس، مؤخرًا حيث اجتمع مع باسكال بيريز، واستفسر منه عن موقفه الحالي في رئاسة النادي والحصة التي ينوي بيعها.
وكان دي خيا انضم إلى يونايتد في عام 2011 قادمًا من أتليتكو مدريد، وخاض مع الفريق 545 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 190 مرة واستقبل 590 هدفًا.
وتوج دي خيا مع يونايتد بالدوري الإنجليزي مرة والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما ظفر بكأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات.