رد فوري من نادي الزمالك بعد انتشار فيديو صادم

ردّ اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، على فيديو تم تداوله، وصفه عدد من المتابعين بـ"الصادم"، حيث ظهر في الفيديو الذي تم تداوله مساء اليوم الأربعاء، وجود بط داخل حمام سباحة النادي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوجود "بط"، داخل حمامات السباحة الخاصة بأعضاء نادي الزمالك.