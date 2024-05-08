رد فوري من نادي الزمالك بعد انتشار فيديو صادم
ردّ اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، على فيديو تم تداوله، وصفه عدد من المتابعين بـ"الصادم"، حيث ظهر في الفيديو الذي تم تداوله مساء اليوم الأربعاء، وجود بط داخل حمام سباحة النادي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوجود "بط"، داخل حمامات السباحة الخاصة بأعضاء نادي الزمالك.
وقال حسن موسى في تصريحات صحفية إن الذي يتم تداوله مفبرك الفيديو غير صحيح.
ووصف موسى الفيديو بأنه "مفبرك"، وأن الفبركة واضحة للجميع.
وأضاف: "هذه إساءة للنادي، ولا أعلم سبب تلك الشائعات التي تطول النادي".
واختتم: "نادي الزمالك ينعم بالاستقرار حاليا، ولن نلتفت لتلك الشائعات".